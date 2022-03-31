GTO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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GTO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

31.03.2022 16:35
GTO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada kadın meclis üyeleri nezdinde tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayarak, "Dilerim önümüzdeki süreçte Gaziantep ticari hayatını temsil eden GTO Meclisinde çok daha fazla kadın üye olur." dedi. Meclis üyelerinin yaklaşan Ramazan ayını da tebrik eden Teymur, mübarek Ramazan ayının tüm dünya için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Yüksek enflasyon uzun bir süre devam edecek"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada küresel ve ulusal ekonomideki mevcut durumu değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, son yıllarda dünya ticaret hacmini son derece olumsuz etkileyecek olayların gerçekleştiğini ve küresel ekonomide büyüme tahminlerinin düştüğünü, enerji arzının olumsuz etkilendiğini ve yüksek enflasyonist bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Son olarak Rusya- Ukrayna savaşının küresel enflasyon ile birlikte Türkiye enflasyonunu da yükselttiğini fakat tek etkenin bu olmadığını dile getiren Yıldırım, "Beklentiler ve Merkez Bankasının açıklamaları da gösteriyor ki; yüksek enflasyon uzun süre devam edecek. Daha da yükselmesi muhtemel Son yapılan KDV indirimleri enflasyon ile mücadele için olumlu bir adım. Öte yandan, biliyorsunuz yüksek enflasyona karşı vatandaşı korumak için asgari ücrete ara zam konuşuluyor. Asla çalışanların hayat pahalılığı karşısında ezilmesine gönlümüz razı değil. Aldıkları zam çoktan eridi biliyoruz. Ama maliyetleri düşürecek adımlar atmak gerek. Aksi takdirde çalışanın aldığı zam bu ortamda yine eriyecek. Üstelik talep enflasyonu da artmış olacak" dedi.

"İhracat performansımız güzel ama yatırımlar yavaşladı"

Küresel ve ulusal ekonominin içerisinde bulunduğu ortamda ihracatlarının iyi olduğunu ve Türkiye'nin hedeflediği 250 milyar dolar ihracata emin adımlarla ilerlendiğini belirten Yıldırım,

"Şubat ayında Türkiye yüzde 25 artışla 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep ise bu ihracatın 904 milyon 124 bin dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İhracata yönelik imalat sektörlerinde kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerde. Ancak belirsizlik ortamı yeni yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü yüksek girdi maliyetleri ve bölgesel risklerden kaynaklı belirsizlikler yatırımları durdurdu. Bir de tabi ki yatırım için gerekli olan finansmanın maliyeti var" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Meclis Başkanı, Gaziantep, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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