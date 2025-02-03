Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı

Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 3 hafta sürecek gübre denetimlerine bugün başlandığını duyurdu.

03.02.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugünden itibaren üç hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de bugün gübre denetimlerine başlamış olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yumaklı, ziyareti çerçevesinde, enstitüde yer alan laboratuvarları gezerek yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 71 yıldır faaliyet gösteren enstitüde yıllık 200 bin analiz yapıldığını ve Türkiye'nin tarımsal üretimine mümkün olduğunca güncel veriler, analizler ve AR-GE faaliyetleriyle hizmet verildiğinin altını çizdi.

"Tarım ürünleri ihracatında 32,5 milyar dolarla cumhuriyetin en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

Türkiye'nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada 9'uncu sırada olduğunun altını çizen Yumaklı, "Dünyada sebze ve meyve üretiminde 4'üncü sırada olduğumuzu tekraren belirtmek istiyorum. Zaman zaman 'Türkiye'de tarım bitti' diyenlere herhalde en güzel cevabı bu rakamlar veriyor. Ben bu başarıda emeği olan bütün çiftçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin ihracat verileri açıklandı. Burada da tarım ürünleri ihracatında 32,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına da tarımsal ürün ihracı rakamına da ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de her yıl 7 milyon ton gübre kullanılıyor"

Her yıl Türkiye'de bitkilerin beslenme ihtiyacının karşılanması için 7 milyon ton gübre kullanıldığını aktaran Bakan Yumaklı, "Tarımın en önemli en büyük girdilerinden bir tanesi budur. Türkiye'de kullanılan gübrenin yüzde 60'ı Türkiye'de üretilir ve bu üretimin aynı zamanda hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de yakın coğrafyadaki ihtiyacı olan ülkelerin taleplerini karşılamak için bunlar kullanılır. Yaklaşık bir milyon tona yakında yine ürün ihracı söz konusu. Ülkemizde 16'sı büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 750 gübre üretim tesisi var. Yine bu yıl içerisinde büyük ölçekli iki büyük gübre üretim tesisi daha hizmete açılmış olacak" diye konuştu.

Toprağın ihtiyacı olan gübrenin sağlanması ve temin edilmesiyle ilgili üretim yapan firmaların denetlendiğini ve her yıl yaklaşık 2 binin üzerinde içerik analizi yapıldığını dile getiren Yumaklı, 2024 yılında toplam 56 bin denetimin yapıldığını, sadece 113 analizde uygunsuzluk tespit edildiğini ve yaklaşık 23 milyon liralık idari para cezası uygulandığını belirtti.

"Bugünden itibaren 3 hafta boyunca denetim seferberliği başlatıyoruz"

Gübre kullanımının en yoğun olduğu dönemlerden birisi olan ilkbahar dönemi öncesinde bugünden itibaren denetim seferberliği başlattıklarını kaydeden Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren üç hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de gübre denetimlerine başlamış olacak. Denetimde alınacak olan numuneler, laboratuvarlarda analiz edilecek. Sadece bakanlığımıza ait laboratuvarlarda değil yine bakanlığımızın akredite ettiği laboratuvarlarda da analiz edilerek çiftçimizin ihtiyacı olan ve uygunsuzluk tespit edilmeyen ürünlerin kullanılmasına yönelik bir denetim olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Çiftçilik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:16:41. #1.11#
SON DAKİKA: Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.