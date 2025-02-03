Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 3 hafta sürecek gübre denetim seferberliği başlattı.

03.02.2025 23:02
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Bakan Yumaklı: "Bugünden itibaren 3 hafta boyunca denetim seferberliği başlatıyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugünden itibaren üç hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de bugün gübre denetimlerine başlamış olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yumaklı, ziyareti çerçevesinde, enstitüde yer alan laboratuvarları gezerek yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 71 yıldır faaliyet gösteren enstitüde yıllık 200 bin analiz yapıldığını ve Türkiye'nin tarımsal üretimine mümkün olduğunca güncel veriler, analizler ve AR-GE faaliyetleriyle hizmet verildiğinin altını çizdi.

"Tarım ürünleri ihracatında 32,5 milyar dolarla cumhuriyetin en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

Türkiye'nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada 9'uncu sırada olduğunun altını çizen Yumaklı, "Dünyada sebze ve meyve üretiminde 4'üncü sırada olduğumuzu tekraren belirtmek istiyorum. Zaman zaman 'Türkiye'de tarım bitti' diyenlere herhalde en güzel cevabı bu rakamlar veriyor. Ben bu başarıda emeği olan bütün çiftçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin ihracat verileri açıklandı. Burada da tarım ürünleri ihracatında 32,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına da tarımsal ürün ihracı rakamına da ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de her yıl 7 milyon ton gübre kullanılıyor"

Her yıl Türkiye'de bitkilerin beslenme ihtiyacının karşılanması için 7 milyon ton gübre kullanıldığını aktaran Bakan Yumaklı, "Tarımın en önemli en büyük girdilerinden bir tanesi budur. Türkiye'de kullanılan gübrenin yüzde 60'ı Türkiye'de üretilir ve bu üretimin aynı zamanda hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de yakın coğrafyadaki ihtiyacı olan ülkelerin taleplerini karşılamak için bunlar kullanılır. Yaklaşık bir milyon tona yakında yine ürün ihracı söz konusu. Ülkemizde 16'sı büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 750 gübre üretim tesisi var. Yine bu yıl içerisinde büyük ölçekli iki büyük gübre üretim tesisi daha hizmete açılmış olacak" diye konuştu.

Toprağın ihtiyacı olan gübrenin sağlanması ve temin edilmesiyle ilgili üretim yapan firmaların denetlendiğini ve her yıl yaklaşık 2 binin üzerinde içerik analizi yapıldığını dile getiren Yumaklı, 2024 yılında toplam 56 bin denetimin yapıldığını, sadece 113 analizde uygunsuzluk tespit edildiğini ve yaklaşık 23 milyon liralık idari para cezası uygulandığını belirtti.

"Bugünden itibaren 3 hafta boyunca denetim seferberliği başlatıyoruz"

Gübre kullanımının en yoğun olduğu dönemlerden birisi olan ilkbahar dönemi öncesinde bugünden itibaren denetim seferberliği başlattıklarını kaydeden Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren üç hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de gübre denetimlerine başlamış olacak. Denetimde alınacak olan numuneler, laboratuvarlarda analiz edilecek. Sadece bakanlığımıza ait laboratuvarlarda değil yine bakanlığımızın akredite ettiği laboratuvarlarda da analiz edilerek çiftçimizin ihtiyacı olan ve uygunsuzluk tespit edilmeyen ürünlerin kullanılmasına yönelik bir denetim olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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