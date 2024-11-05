Gümrük Sektörü Eğitimi Mersin'de Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük Sektörü Eğitimi Mersin'de Başladı

Gümrük Sektörü Eğitimi Mersin\'de Başladı

MTSO, gümrük sektörü için ara eleman eğitimi düzenleyerek kalifiye personel kazandıracak.

05.11.2024 17:26
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile 18 No'lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğinde düzenlenen 'Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitimi' başladı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, personele her alanda ihtiyaç olduğunu, iyi personele ise daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile 18 No'lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğinde düzenlenen Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitiminin ikincisi başladı. Kursiyerler, 3 hafta sürecek eğitimde teorik ve uygulamalı gümrük ve lojistik eğitimi alacak.

Eğitim öncesi açılışa katılan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, Mersin'in bir dış ticaret kenti olduğunu vurgulayarak, verilen eğitimin önemine değindi. Mersin'in gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini dile getiren Çakır, "Bölgemiz Türkiye'nin yeni Marmara bölgesi, Mersin ise ikinci İstanbul olarak görünüyor. Bu süreçte iyi olanlar hızlı yükselip rahat yaşayacak. Bu nedenle kendinizi geliştirmeniz çok önemli" dedi. Personele her alanda ihtiyaç olduğunu, iyi personele ise daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çakır, "Burada oluşturacağınız networkler de çok kıymetli. İhtiyaç duyduğunuz her an kapımızı çalmaktan çekinmeyin" diye konuştu.

"İş dünyasına kalifiye personel kazandırıyoruz"

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven de en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Eğitimli personele ihtiyacı olan sektörlere yönelik eğitimler düzenlediklerini belirten Özgüven, iş dünyasına kalifiye personel kazandırdıklarını kaydetti. Gümrük sektörüne yönelik ilk eğitimi şubat ayında düzenlediklerini, gelen talep üzerine de ikincisini başlattıklarını vurgulayan Özgüven, talep olması halinde devamını getirebileceklerini sözlerine ekledi.

18 No'lu Komite Başkanı Serhan Koylan ise kursiyerlere seslenerek, "Bu eğitime katılarak kendinizi değiştirme yolunda önemli bir adım attınız" dedi. 18 No'lu Komiteden Meclis Üyesi Zeki Şan da eğitimler sonrasında kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gümrük Sektörü Eğitimi Mersin'de Başladı - Son Dakika

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