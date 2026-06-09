Gümrüklerde Yeni Dönem Paneli Gaziantep'te - Son Dakika
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Gümrüklerde Yeni Dönem Paneli Gaziantep'te

Gümrüklerde Yeni Dönem Paneli Gaziantep\'te
09.06.2026 18:22
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Gaziantep'te düzenlenen zirvede gümrüklerde dijitalleşme ve ticari ilişkiler ele alındı.

"Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği kapsamında, "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" paneli düzenlendi.

Zirve, AA öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO Holding'in katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında, AA Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" başlıklı panele, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan katıldı.

Panelin açılışında konuşan Çakır, günün ilk saatlerinden bu yana aslında etkinlikte birçok değerli konuk ve konuşmacıyı ağırladıklarını belirterek, "Türkiye ve Suriye Ticaret Bakanları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin makro vizyonunu ortaya koydu. Tabii biliyoruz ki bakanlıklar düzeyinde konuşulan ve çizilen bu makro vizyonlar ancak sahada üretime döndüğünde ardından da ihracat ile değer bulduğunda gerçekten ekonomik bir değere dönüşebiliyor." dedi.

"Gümrük kapılarındaki uygulamaları daha modern ve dijital hale getirmeye çalışıyoruz

Panelde konuşan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, gümrük kapılarında yapılan çalışmalara değinerek, kapılardaki uygulamaları daha modern ve dijital hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gümüş, gümrüklerin dış ticaret işlemlerinin tam ortasında, lojistik işlemlerinin de merkezinde yer aldığını aktardı.

Dış ticaret işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yapılır hale getirmeye çalıştıklarını ve bunu başaracaklarını dile getiren Gümüş, "İnşallah getireceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum, arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

Yapay zekanın artık bu çağın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade eden Gümüş, bu alanda gerek Dünya Gümrük Örgütü gerekse Avrupa Birliği ile birtakım projeler üzerinde çalıştıklarını, gelişmelere ve değişmelere adaptasyon sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Mustafa Gümüş, Suriye devriminin ardından iki ülke arasında gümrük alanında yaşanan gelişmelere değindi.

Gümrüklerdeki altyapıların her iki ülke için de giriş-çıkışlara uygun olması gerektiğine işaret eden Gümüş, dijitalleşme sayesinde sınır geçiş işlemlerinin birbirine entegre edilmesinin bekleme ve değiştirme sürecinde yaşanan sıkıntıları büyük oranda azaltacağını vurguladı.

İki ülke arasında yenilenen ve açık olan kapılara dikkati çeken Gümüş, "Daha önce sadece yolcu geçişine açık olan Yayladağı Sınır Kapısı'nın artık ticari geçişleri de sağlayacak şekilde altyapıyla yenilenme çalışmasına başlanmış durumda. Şu an Yayladağı Sınır Kapısı yapım aşamasında." diye konuştu.

Gümüş, diğer bazı sınır kapılarının yenilenmesi için gerekli bütçenin ayrıldığını belirterek, Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden modernizasyonuna yıl sonuna kadar başlanmış olacağını, gümrük kapılarının yenilenmesinin iki ülke arasındaki ticareti daha da artıracağını ifade etti.

"Güçlü bir altyapı 24 saat kesintisiz çalışma disiplini için şart"

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de bir şehrin ve sanayicinin geleceği için planlı bir altyapının önemini vurguladı.

Şimşek, güçlü bir altyapının 24 saat kesintisiz çalışma disiplini için şart olduğunu belirterek, "Bir fabrikada üretim 24 saat durmadan çalışmalı, burada bir enerji kesintisi olsa dahi onun telafisi, geri dönüşümü çok zor." şeklinde konuştu.

Halep ile kurulması planlanan ortak sanayi bölgesi vizyonuna işaret ederek, bölgedeki genç nüfusun Gaziantep'in tecrübesiyle birleştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizim de bilgimizle, becerimizle, tecrübemizle bu işin altından kalkarız." dedi.

Şimşek, yatırım süreçlerinde karşılıklı güvenin tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını aktararak, "Önce bir iş yaparken güven olur, bir yatırım yapmak için iklim olur. İnsanların bir tesis yapılırken uzun soluklu düşünmesi lazım, 10, 20 yıllık bir güven oluşması lazım." ifadelerini kullandı.

Halep ile kurulacak ticari ilişkilerin geçmişten gelen köklü bağlara dayandığını vurgulayan Şimşek, "Önemli olan birbirimizi sevmemiz, onların bizi sevmesi. Biz her zaman bu yatırımın peşindeyiz." dedi.

"Her iki taraf kazanacak, bölge kalkınacak"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan da ülkelerin uyguladığı korumacı politikaların ihracat süreçlerini zorlaştırdığını söyledi.

Akcan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesinin ihracatçılar için bir zorunluluk haline geldiğine işaret ederek, bu düzenlemelerin tüm sektörler için yıllara göre değişkenlik göstererek zorlu bir hale geldiğini ifade etti.

Salgın döneminde bölgenin stratejik değerinin tescillendiğine vurgu yaparak, başarının arkasında yerel ve merkezi yönetimlerle kurulan koordinasyona dikkati çeken Akcan, "Biz hem şehir hem bölge olarak aranan, güvenilir ve değerli bir konuma geldik. Buradaki en kritik ve en önemli nokta, bakanlıklar, valilikler ve ticaret odalarıyla bu sürecin ortak akılla yönetilmesiydi." dedi.

Akcan, ihracat süreçlerinin ivme kazanması için lojistik ve gümrük süreçlerinin önemine işaret ederek, "İhracatçı olarak şunu düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde sınır kapılarının süreçlerinin hızlanmasını ve oradaki lojistik süreçlerin de hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz ki ihracatçılar bu süreçten fayda görebilsin." şeklinde konuştu.

Bölgedeki üretim gücü ile Halep'in ticari birikiminin birleşmesinin uzun vadede stratejik bir değer yaratacağını ve yatırımların karşılıklı fayda sağlayacağını belirten Akcan, yapılan yatırımların zamanla orada daha kalıcı hale gelip istihdam sağlayacağını dile getirdi.

Akcan, "Türkiye ve Suriye tarafına büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Uzun vadede bir karşılıklı kazan-kazan modeli olacak ve her iki taraf kazanacak, bölge kalkınacak." diyerek, sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Ticaret Bakanlığı, Yerel Yönetim, Cengiz Şimşek, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Gümüş, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrüklerde Yeni Dönem Paneli Gaziantep'te - Son Dakika

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