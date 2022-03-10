Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim - Son Dakika
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Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim

10.03.2022 13:56
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim

Ülke genelinde hafta sonu marketlerde yoğunluğa sebep olan ayçiçek yağı görüntülerinin ardından Gümüşhane'de ekipler stokçuluğa karşı her gün denetim gerçekleştiriyor.

Ülke genelinde hafta sonu marketlerde yoğunluğa sebep olan ayçiçek yağı görüntülerinin ardından Gümüşhane'de ekipler stokçuluğa karşı her gün denetim gerçekleştiriyor.

Ayçiçek yağında stok sorunu olacağı haberlerinin yayılmasının ardından vatandaşların marketlere akın etmesi üzerine illerde ve ilçelerde gıda malzemelerinin satıldığı yerel ve ulusal zincir marketlerde denetimler sıkılaştırıldı. Gümüşhane'de de Vali Yardımcısı Gürkan Karaman'ın başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında oluşturulan komisyonlar marifetiyle il merkezinde üç ayrı ekip ve ilçelerde oluşturulan ekipler aracılığıyla hem fiyat takibi hem de stok denetimleri günlük olarak gerçekleştiriliyor.

İl merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, işletmelerin depolarında da incelemelerde bulundu. Yaşanan durumun birilerinin kötü niyetle yapmaya çalıştığı bir durum olduğunu ve ortada sanal bir sıkıntı olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, bunu fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Gümüşhane'de şu an için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

Hem yerel hem ulusal zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlere göre Gümüşhane'de herhangi bir sorun olmadığını, aranan tüm ürünlerin rafta olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Valiliğimiz ve müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz her gün il genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Bizler de bugün bu denetimlere katılarak hem mevcut durumu yerinde değerlendirdik, hem esnafımızı ziyaret ettik hem de bu savaş nedeniyle ortaya çıkan stokçuluğu varsa onları tespit etmek istedik. Zaten ilimizde bu tür kötü niyetli davranışların olmadığını biliyoruz ama yine de arkadaşlarımızı uyarıp bu tür kötü davranışlara kimsenin tenezzül etmemesi gerektiğini ilettik. Sizlerin de gördüğü gibi ilimizde her şey güzel bir şekilde yürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin temel görevi serbest piyasa ekonomisini bütün şartlarıyla bütün kurumları ile çalışır kılmaktır. Bizler de bu doğrultuda bir denetim ve ziyaret gerçekleştirdik. Gerekli tüm denetimler yapılıyor, vatandaşımızın aklında bu konu ile ilgili hiçbir şüphe olmasın. İl genelindeki her yerde tüm marketlerimizde kontrollerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz hiçbir sıkıntı ve kötü durumla karşılaşmadı. Gümüşhane'de şu an için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Gümüşhane, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim - Son Dakika


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