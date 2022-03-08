Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak

08.03.2022 17:31
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak

Gümüşhane'de ekipler yerel ve ulusal zincir marketlerde başta yağ olmak üzere denetim yaptı.

Gümüşhane'de ekipler yerel ve ulusal zincir marketlerde başta yağ olmak üzere denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, stokçulara göz açtırılmayacağı bildirildi.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri son günlerde özellikle Ayçiçek yağında yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle yerel ve ulusal zincir marketlerin yağ reyonlarında ve depolarında denetim yaptı.

Ekipler gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolünü de gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de yapılan denetimler neticesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, stokçuluğa rastlanmadı.

"Bu süreç atlatılana kadar sıkı bir şekilde bu denetimler devam edecek"

Denetimlerle ilgili bilgi veren Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, "Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesinin talimatlarıyla paydaş kurumlarımız eşliğinde özellikle şehrimizdeki zincir marketler başta olmak üzere büyük marketlere, alışveriş merkezlerine denetim başlattık. Malum gündemimiz son günlerde yaşatılmaya çalışılan yağ problemi. Özellikle bununla ilgili sıkı denetimimiz var. Gümüşhane'de şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir stokçuluğa rastlanılmadı. Fakat bu denetimlerin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu süreç atlatılana kadar sıkı bir şekilde bu denetimler devam edecek. Burada amaç sadece yağ değil, amacımız tüm vatandaşlarımıza güzel ve kaliteli hizmet sunmak, kimseyi mağdur etmemek. Vatandaş ve devlet el birliği ile bu sıkıntılı dönemi en hafif şekilde atlatmak. İşletmelerin ilk olarak raflarında söz konusu ürünlerin olup olmadığını kontrol ediyoruz, depoları kontrol ediyoruz. 5 litrelik yağların stoklanmadığını gördük. Burada sadece yağ değil, diğer ürünler de fiyat etiket farklılığı var mı, vatandaşı aldatmaya yönelik işlemler var mı bunları denetliyoruz" dedi.

"Bu işler başıboş yürümez"

Denetimlerin yapılmasının doğru olduğunu söyleyen vatandaşlardan Yusuf Usta ise "Bu işler başıboş yürümez. Bir gün önce raflar dolu, bir gün sonra raflar boş. Kime satıldı bu, kim aldı? Bence stokçuluk yapıldığı doğru" diye konuştu.

"Bizim coğrafyamızda, her şeyle ilgili stokçuluk yapılmakta"

Stokçuluğun yeni olmadığını ve sürekli yapıldığını savunan başka bir vatandaş Muhittin Küçük ise "Bizim coğrafyamızda her şeyle ilgili stokçuluk yapılmakta. Bu yeni yapılan bir şey değil. Şu an piyasada bir boşluk olduğu için herkes bir şeyleri yapmanın hesabını yapıyor. Bir tane paylaşımla beraber Türkiye'de yağla ilgili sıkıntı yaşıyorsun" dedi.

"Burada sorun insanların bitecek paniğiyle hepsini alıp götürmesi"

Esnaflardan Murat Özen de "Elimde şu an yağım yok. Bayilerden de şu an alamıyoruz. Fiyatlar oturmadı henüz. Stokçuluk yapılmaması gerekiyor. Bizim insanımız da çok acayip. Rafımızda 5-10 yağ var. Bir kişi gelip hepsini alıp gidiyor. İnsanlarımızda doyumsuzluk var. Burada sorun insanların bitecek paniğiyle hepsini alıp götürmesi" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak

YORUMLAR
500
Bakan Yanık 'Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü' Programı'nda konuştu Açıklaması Bakan Yanık 'Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü' Programı'nda konuştu Açıklaması Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış! Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Türkiye, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak - Son Dakika


Son Dakika
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement