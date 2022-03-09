Gümüşhane'den Avustralya'ya meyve suyu ihracatı - Son Dakika

Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen ve ülke genelindeki 27 tür kuşburnunun 17'sinin yetiştiği Gümüşhane'de 1974'te kurulan ara ara kapandıktan sonra Gümüşhane Belediyesi'nin girişimleriyle tekrar faaliyete geçen Gümüşsu Fabrikası, Fransa ve Amerika'nın ardından Avustralya'ya da ilk meyve suyu ihracatını gerçekleştirdi.

Kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, nar ve karışık meyve suyularının bulunduğu 2 tırdan oluşan sevkiyatla ilgili bilgi veren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, bugüne kadar yaptıkları en büyük sevkiyat olduğunu söyledi. Çimen "Gümüşsu fabrikamız 2010 yılında kapanmıştı yaklaşık 8 yıldır kapalı durumdayken Gümüşhane Belediyesi olarak bizler yüzde yüzünü alarak belediyemizin şirketi tarafından işletilmeye başlandı. Gümüşsu fabrikasında kızılcık, böğürtlen, kuşburnu, alıç, nar suyu, buna benzer yabani meyvelerimizi fabrikamızda üretiyoruz. 2019'da 300 bin TL ciro, 2020'de 750 bin TL, 2021'de 1 milyon 650 bin TL ciro yaptık. Fabrikamızı da yeniledik. Yenileme çalışmalarından sonra yeni ürünlerimiz yeni etiketleriyle başta Fransa olmak üzere daha sonra Amerika bugün de belki de fabrikamızın en büyük sevkiyatına ulaştığımız gün. Ürünlerimiz Avustralya'ya gidiyor. 2022 yılındaki hedefimiz 15 milyon TL ciroya ulaşmak. Biz bunun yanında komşumuz Trabzon ilinde tüm lokal marketlere de yer almaya başladık. Mart ayında Ramazan ayı bereketiyle en yüksek sirkülasyonu hedefliyoruz. Bunun için de ekiplerimiz gece gündüz demeden fabrikada çalışıyor ve bizlerde de tabi büyük bir heyecan var" dedi.

"Yurtdışında Sim markasıyla hizmet veriyoruz"

Gümüşsu markasının yurtdışında Sim ismiyle hizmet verdiğini ve Sim kelimesinin Arapça'da gümüş anlamına geldiğini belirten Başkan Çimen, "Gümüşhane'nin üreterek kazandığının bugün ispatını göstermiş olduk. Başta belediyemize ve meclis üyelerimize ve bunun yanında şirketimizin çok değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine fabrikamızda çalışan tüm işçi kardeşlerime emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE