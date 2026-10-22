GÜNDER, COP31'de çatı kiralama modeliyle yıllık 10 gigavata ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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GÜNDER, COP31'de çatı kiralama modeliyle yıllık 10 gigavata ulaşmayı hedefliyor

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GÜNDER, COP31\'de çatı kiralama modeliyle yıllık 10 gigavata ulaşmayı hedefliyor
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GÜNDER, çatıların lisanslı şirketlere kiralanmasına dayanan yeni iş modelini COP31'de tanıtacak. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzzet Özaydın, bu modelin yıllık güneş enerjisi kapasite artışını 5 gigavattan 10 gigavata yükseltebileceğini söyledi.

GÖKÇE TOPBAŞ - Türkiye Güneş Enerjisi Birliği (GÜNDER), güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla konut, fabrika, otel ve apartman çatılarının lisanslı şirketlere kiralanmasını öngören modelini COP31'de duyurmaya hazırlanıyor.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzzet Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi sektöründe önemli bir üretim ve yatırım birikimine ulaştığını belirterek, mevcut kapasitenin artırılması için yeni finansman imkanlarına ve iş modellerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'de güneş enerjisinde yıllık yaklaşık 5 gigavatlık kapasite artışı sağlandığını aktaran Özaydın, geliştirdikleri modelin uygulanmasıyla bu miktarın 10 gigavata çıkarılabileceğini ifade etti.

Özaydın, güneş enerjisi yatırımlarında yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin yatırımları yavaşlattığına işaret ederek, ekonomik koşulların iyileşmesiyle yıllık kapasite artışının 7 gigavata, yeni modelle ise 10 gigavata ulaşabileceğini kaydetti.

"Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla çatıların lisanslı şirketlere kiralanmasını öngören bir model üzerinde çalışıyoruz. COP31'de duyuracağımız bu modelin uygulanmasıyla yıllık yatırım miktarı 10 gigavata çıkarılabilecek. Modelimizi COP31 kapsamında katılacağımız etkinliklerde detaylı olarak anlatacağız. Bunun haricinde güneş enerjisinde büyümeye devam ediyoruz, bu yıl sonunda güneş enerjisinde ulaşacağımız kurulu kapasite 29 gigavat seviyesine yükselecek."

Özaydın, modelin temel amacının yeni şebeke yatırımı ihtiyacını artırmadan güneş enerjisi kapasitesini büyütmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Buna göre, yatırımcı şirketlerin çatı sahiplerinden bağımsız olarak gerekli finansmanı sağlaması ve güneş enerjisi sistemlerini kurması, çatı sahiplerinin ise ürettikleri elektriği daha uygun koşullarda kullanabilmesi öngörülüyor. Modelin temel amacı, yeni şebeke yatırımı ihtiyacını artırmadan güneş enerjisi kapasitesini büyütmek. Elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi ve depolanması şebeke yönetimine de katkı sağlayacak."

Kaliforniya ve Almanya'da benzer uygulamaların bulunduğunu aktaran Özaydın, modelin Türkiye'de hayata geçirilebilmesi için hukuki ve ticari altyapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özaydın, çatıların ihale yoluyla tahsis edilmesini ve yatırımcıların sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesini öngördüklerini kaydetti.

COP31'de taahhütten ziyade uygulama vurgusu

COP31'in yalnızca tavsiye kararlarının alındığı bir toplantı olarak kalmaması gerektiğini belirten Özaydın, zirvede açıklanan hedeflerin somut programlara ve uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin elektrifikasyon hedeflerini COP31'de somut adımlarla ortaya koyması gerektiğini ifade eden Özaydın, şöyle konuştu:

"Kararların uygulanmasına yönelik bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulunuyoruz. Güneş enerjisi sektöründe mesleki yeterlilik konusu da önemli. Sektörde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin yaklaşık 10 gigavatlık güneş hücresi üretim kapasitesi bulunuyor, mevcut sanayi altyapısının finansman desteğiyle birlikte değerlendirilmesi yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacak."

Kaynak: AA
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