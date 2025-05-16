Güneş Enerjisi Geleceği ODTÜ'de Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjisi Geleceği ODTÜ'de Tartışıldı

Güneş Enerjisi Geleceği ODTÜ\'de Tartışıldı

TFTP Çalıştayı'nda Türkiye'nin güneş enerjisi hedefleri ve araştırma katkıları ele alındı.

16.05.2025 12:27
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Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP) Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Araştırma Parkı'nda düzenlendi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji geleceği ve bunun inşasında bilimin sanayiyle hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinin, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte ana unsur haline geldiğini ifade eden Ciğeroğlu, "Net sıfır emisyon senaryolarına göre fotovoltaik sistemlerin 2050'ye kadar küresel elektrik üretiminin üçte birini karşılaması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ulusal Enerji Planı doğrultusunda Türkiye de bu dönüşümün bir parçası olmayı istiyor, bu doğrultuda 2035 yılına kadar 52,9 gigavat güneş kurulu gücüne ulaşılması hedefleniyor." diye konuştu.

Ciğeroğlu, hedeflerin sadece enerji üretim açısından değil, yerli teknolojilerin gelişimi, nitelikli istihdam ve sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Söz konusu hedeflere ulaşmanın yalnızca yatırım kararıyla olmadığını işaret eden Ciğeroğlu, şunları kaydetti:

"Hedeflere ulaşmak güçlü bir bilimsel altyapı, sürdürülebilir gelişen bir AR-GE sistemiyle mümkün olmaktadır. ODTÜ-Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM) yalnızca teknik çıktılarıyla değil, sanayi, kamu ve akademi arasında kurduğu dengeli işbirliği modeliyle de örnek gösterilecek bir yapıdır. Bugün yürüttüğü 14 Horizon projesi ile bu dönüşümün yalnızca akademik değil, aynı zamanda stratejik bir kariyere dayandığı açıkça ortaya koyulmaktadır."

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan da söz konusu platform hakkında bilgi paylaştı.

Toplam 66 araştırmacı ve 63 bursiyerle şu ana kadar 31 bilimsel makalenin yayımlandığını aktaran Turan, "43 bildiriyle 14 uluslararası etkinliğe katıldık. 6 uluslararası patent başvurusu, 2 ulusal patent başvurusu yapıldı. Ayrıca 2 patent başvurusu hazırlığımız var." ifadelerini kullandı.

Turan, TFTP kapsamında yapılan çalışmaların Çin'den Amerika'ya kadar gerçekleştirilen birçok etkinlikte sunulduğunu belirterek, bu platformun diğer gelişmiş ülkelerdeki benzerleriyle birlikte Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güneş enerjisi alanındaki politika ve teknoloji gelişimine önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş Enerjisi Geleceği ODTÜ'de Tartışıldı - Son Dakika

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