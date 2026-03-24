Güneş Enerjisi Kurulu Gücü 641 Kat Arttı

Son 12 yılda güneş enerjisi kurulu gücü 641 kat artarak 25 bin 827 megavata ulaştı.

Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türkiye, 2013'te sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014'te 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 Ocak sonu itibarıyla itibarıyla 641 kat artarak 25 bin 827 megavata yükseldi. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da aynı dönemde binde 1 seviyesinden yıl başında yüzde 20,9'a çıktı.

Güneşten elektrik üretiminde de benzer artış görüldü. 2014'te 17 gigavatsaat olan üretim, 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı. Ocakta toplam 31,9 milyon megavatsaatlik elektrik üretiminin yüzde 4,87'sini güneş enerjisi santralleri (GES) oluştururken, şubatta 27,6 milyon megavatsaatlik üretimde güneşin payı yüzde 7,11'e yükseldi.

Toplam kurulu güçte temiz enerji öne çıkıyor

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde temiz enerji kaynakları önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'de sanayi sektörünü büyütmek, artan nüfusa paralel yükselen enerji ihtiyacını karşılamak ve fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığı azaltmak hedefleri kapsamında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veriliyor.

GES'ler, temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamaları, sera gazı salımını azaltmaları, enerji arz güvenliğini güçlendirmeleri, düşük işletme maliyetleri ve yerli olarak yenilenebilir kaynaklar arasında öne çıkıyor.

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 123 bin 320 megavata ulaştı. GES'ler kurulu gücün yüzde 20,9'unu oluşturdu.

Ayrıca, toplam kurulu güç içinde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 26, doğal gaz santralleri yüzde 19,7, kömür santralleri yüzde 17,7, rüzgar santralleri yüzde 12,1, jeotermal yüzde 1,4 ve diğer kaynaklar yüzde 2,1 olarak kaydedildi.

Türkiye'de toplam 41?bin 505 elektrik üretim santrali bulunuyor. Santrallerin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, GES'ler 39 bin 426 ile öne çıkarken, bunu 776 santralle barajlı hidroelektrik ve 403 santralle rüzgar takip etti.

Kurulu gücün beşte biri güneş enerjisinden sağlanıyor

Yenilenebilir enerjide hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün beşte biri güneş enerjisinden sağlanıyor. 2035'e kadar güneş ve rüzgarda 20 bin megavata ulaşılması için 80 milyar dolarlık yeni yatırım yapılması hedefleniyor.

Geçen yıl tamamlanan projelerle 2035 hedefinin üçte birine şimdiden ulaşıldı. Devreye alınacak yeni yatırımlarla Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı güçlendirilecek.

Geçen yıl 2053 Net Sıfır Emisyon vizyonuyla gerçekleştirilen YEKA GES-2025 yarışmaları sonucunda sağlanan 102 milyon avro katkı payıyla 8 projeye toplam 650 megavat güneş enerjisi kapasitesi kazandırılacak.