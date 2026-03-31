Güney Afrika'da Akaryakıt Zammı Öncesi Kuyruklar

31.03.2026 21:54
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerilimi nedeniyle petrol fiyatları artarken, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatları sonrası bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren tüm benzin türlerinin litre fiyatının 3,06 rand, dizel fiyatının ise litre başına 7,37 ile 7,51 rand arasında artacağı duyuruldu.

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi, ülkenin yasama başkenti Cape Town şehrindeki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Bazı petrol istasyonlarında, yoğunluk nedeniyle akaryakıt alımı için 300 rand (786 Türk lirası) üst limit uygulandığı gözlendi.

Şehrin işlek semtlerinden Muizenberg'deki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Ayanda, AA muhabirine, gün boyunca istasyonda yoğun araç trafiği yaşandığını belirterek, "Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 23-24 rand, mazot ise 27 randa yükselecek." dedi.

Ayanda, Güney Afrika'nın petrol üreticisi olmadığını hatırlatarak, ABD'nin İran'a saldırılarının devam etmesi durumunda, akaryakıt kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Afrika'da 31 Mart itibarıyla benzin litre fiyatı 19,5 rand, mazotun litre fiyatı 20,5 rand civarında satışa sunuluyor.

Ülke genelinde istasyonlarda yakıt tükeniyor

Ulusal medyadaki haberlere göre, sürücülerin beklenen fiyat artışları öncesinde depolarını doldurmak için acele etmesi sonucu sabah saatlerinde 143 benzin istasyonunda dizel yakıt, 136 benzin istasyonunda benzin tükendi.

Ülkenin yürütme başkenti Pretorya'nın bağlı olduğu Tswane Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, devam eden yakıt tedarik sorunları nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanabileceği konusunda yolcular uyarıldı.

Açıklamada, Tshwane Otobüs Servisi'ne ait tüm depolarda yakıtın tükenmesi sonucu planlanan sefer sayısının 155'ten 65'e düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika Ulusal Dolmuş Taksi Konseyinden (Santaco) yapılan açıklamada, yakıt maliyetlerindeki artışın günlük operasyonları şimdiden aksattığı ve taksi durakları ile güzergahlarında gerginliğin ilk belirtilerini gösterdiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, henüz genel bir ücret artışı açıklanmamış olsa da bazı dolmuş taksi şoförlerinin artan operasyonel baskıyı yansıtacak şekilde yolcuları daha yüksek fiyatlar konusunda bilgilendirmeye başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

