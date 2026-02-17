Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,4'e Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,4'e Geriledi

17.02.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'da 2025'te işsizlik oranı %31,4'e düştü, ancak iş aramaktan vazgeçenler arttı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2025'in son çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 31,4'e gerilediği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, 2025'in dördüncü çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 172 bin azalarak 7,8 milyona geriledi.

İşsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde, yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 azalarak yüzde 31,4'e indi.

Aynı dönemde, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 233 bin artarak 3,7 milyona ulaştı.

Öte yandan, 25-34 yaş arası çalışma çağındaki kişilerin işsizlik oranı yüzde 44,3 olarak kaydedildi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,4'e Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı
Dünyanın gözü Cenevre’de Trump’ın İran’a kritik bir çağrısı var Dünyanın gözü Cenevre'de! Trump'ın İran'a kritik bir çağrısı var
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü 92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü

21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 6 gol ve kırmızı kart var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 6 gol ve kırmızı kart var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,4'e Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.