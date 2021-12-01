Güney Afrika'da işsizlik rekor seviyeye ulaştı

Afrika'nın en büyük 3 ekonomisinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2021 yılının 3. çeyreğinde işsizlik oranı yaklaşık yüzde 35 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Güney Afrika İstatistik Kurumu'nun (Stats SA) verilerine göre, ülkede işsizlik oranı bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,5'lik artış göstererek, yüzde 34,9'a yükseldi.

Böylece Güney Afrika'nın, işsizlik kayıtlarının düzenli olarak tutulmaya başlandığı 2008 yılından bu yana en yüksek işsizlik seviyesini gördü.

Bu dönemde 60 milyonluk ülkede istihdam edilen kişi sayısı 660 bin azalırken, iş arayanların sayısı da 545 bin arttı.

İşsizlikten en çok etkilenen kesim yüzde 41,5'le siyahi asıllı Güney Afrikalı kadınlar oldu. Beyaz Güney Afrikalı kadınlar için ise bu oran 10 seviyesinde tespit edildi.

Öte yandan genç işsizlik oranı yüzde 2,1artış göstererek yüzde 66.5'e ulaştı.

Ülkede temmuz ayında yaşanan geniş çaplı yağma ve şiddet olayları ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sert tedbirlerin, işsizlik rakamlarında yaşanan artışta en önemli faktörler olduğu düşünülüyor.

İşsizlik oranlarının son 10 yılda yaklaşık yüzde 10 artış gösterdiği dikkati çekiyor.