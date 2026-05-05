Güney Çevre Yolu Projesi\'nde çalışmalar sürüyor

Trabzon'un ulaşım altyapısını köklü şekilde değiştirecek Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak olan Güney Çevre Yolu, alternatif bir güzergah oluşturarak transit geçişleri Akçaabat şehir merkezinin dışına alacak. Bu yönüyle hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de şehir içi yaşam kalitesi önemli ölçüde artacak. Projede sahada yoğun bir çalışma yürütülürken, 7 farklı noktada eş zamanlı olarak imalatlar sürdürülüyor.

Güney Çevre Yolu inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güney Çevre Yolu Projesi'nin Akçaabat için tarihi bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Ekim, "Güney Çevre Yolu ile birlikte Akçaabat'ımızda özellikle şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Şehirler arası ulaşım daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelecek. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz zamandan tasarruf edecek, ticaret ve ekonomik hareketlilik daha da artacak. Akçaabat'ımızın büyüyen ve gelişen yapısına yakışır bir ulaşım altyapısı oluşacak" ifadelerini kullandı.

Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişini kapsayan 1. etap 16,5 kilometre olarak planlanıyor. Güzergah, Mersin mahallesinden başlayarak mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak.

Projede 2x3 şeritli, 32 metre genişliğinde bölünmüş yol standardı uygulanacak. 1. etapta toplam uzunluğu 14,35 kilometre olan 7 adet çift tüp tünel, 878 metre uzunluğunda 7 adet viyadük ve Mersin, Düzköy ile Sera Gölü noktalarında 3 adet köprülü kavşak yer alıyor. Yan yollarla birlikte 10 adet köprü inşa edilecek. Çalışmalar kapsamında tünellerde portal imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, kazı ve destek çalışmaları devam ediyor. - TRABZON