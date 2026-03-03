Güney Kore'den Acil Petrol Tedarik Önlemi - Son Dakika
Güney Kore'den Acil Petrol Tedarik Önlemi

03.03.2026 10:28
Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda Orta Doğu dışından petrol tedarik edecek.

Güney Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına karşı Orta Doğu dışındaki bölgelerden petrol tedariki sağlamak için girişimde bulunacağını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, İran'daki gelişmelerin ülkeye etkisini değerlendirmek ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere, ilgili bakanlıkların katılımıyla acil durum toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki krizin uzaması senaryosuna karşı ülkenin yeterli petrol rezervine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya karşı hükümetin Orta Doğu dışındaki bölgelerden ilave petrol tedariki sağlamak için çalışacağı kaydedildi.

Güney Kore, enerji ihtiyacının büyük bölümünü bu güzergah üzerinden karşılıyor. Ülke, petrol ithalatının yaklaşık yüzde 70,7'sini ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının yüzde 20,4'ünü Orta Doğu'dan sağlıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

