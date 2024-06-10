Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Heyeti Japonya'da İkili Görüşmelere Başladı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyelerinden oluşan 31 kişilik heyet, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Japonya'daki ilk ikili görüşme programına Osaka'da başladı. Japon halı ithalatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği B2B görüşmelerinde Gaziantepli halıcılar yenilikçi ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede Japonya'nın yıllık 600 milyon dolara ulaşan halı ithalatından Türkiye'nin yüzde ikinin bile altında pay alabildiğini dile getirdi. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, "Türkiye, dünyanın en büyük ikinci halı ihracatçısı. Parça halıda ise açık ara en büyük üretici ve ihracatçıyız. Bir süredir yürüttüğümüz yurt dışı faaliyetlerde, potansiyeli yüksek olan, ancak Türkiye'nin ihracatının düşük kaldığı ülkeleri hedef olarak belirliyoruz. Böylece birbirimizle rekabet etmek yerine ülkemizin genel ihracat gelirlerini artırmaya çalışıyoruz. Japonya, bu yaklaşımda bizler için kritik bir ülke. Dünyadan 600 milyon dolara yaklaşan bir halı ithalatı var ancak biz Türk halıcıları, bu hacimden yüzde 2 bile pay alamıyoruz. Bu tarz ikili temasların yeni ticaret ilişkilerinin kurulmasına vesile olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Osaka'daki ikili iş görüşmelerinin oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştiğini, çok sayıda görüşme yapıldığını ve gelecek yıllarda daha büyük bir ihracat hacmine imza atılacağına dair ümitlerini dile getiren Kaplan, Osaka'dan sonra Tokyo'daki ikili görüşmeleri de heyecanla beklediklerini dile getirdi. Japonya'da ki desteklerinden dolayı Japonya Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Zeynep Karahisayrlı'ya GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti. - GAZİANTEP