Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 540 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 846 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 83 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 540 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 12 bin 118 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 62 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.