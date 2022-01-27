Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 882 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 52 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 315 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 882 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 305 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 458 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.