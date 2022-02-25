Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.02.2022 10:07
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 400 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 513 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 400 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 513 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 870 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 278 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 400 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 513 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 178 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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