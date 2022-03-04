Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.03.2022 10:59
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 868 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 868 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.50'deki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 563 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 354 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 868 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile barajlı barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 214 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 949 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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