Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 431 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 172 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 5 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 431 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 38 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 157 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 773 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.