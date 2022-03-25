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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.03.2022 10:06
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 378 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 433 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 378 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 433 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 841 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 916 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 378 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 433??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 365 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 421 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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