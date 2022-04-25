Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.04.2022 10:05
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 342 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 926 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 342 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 926 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 566 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 970 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 342 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 926 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile akarsu hidroelektrik ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 833 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 418 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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