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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26.04.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 800 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 788 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 955 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,6 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 366 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 401 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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