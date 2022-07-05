Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

05.07.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 819 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 55 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 824 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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