Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 819 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 55 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 824 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.