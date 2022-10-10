Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.10.2022 12:56
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 137 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 629 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz ve yüzde 17,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 938 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 140 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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