Günübirlik kiralık evlerde artık kimlik bildirmek zorunlu olacak! Tüm işlemler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek - Son Dakika
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Günübirlik kiralık evlerde artık kimlik bildirmek zorunlu olacak! Tüm işlemler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek

17.06.2022 13:14

İçişleri Bakanlığı'nın yürürlüğe giren "Kimlik Bildirme Kanunu'nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik'te Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili uygulaması kapsamında, günübirlik ev kiralamalarında kimlik bildirimi ve "her an ulaşılabilecek" sorumlu işletici bulundurmak zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla kimlik bilgileri kayıt altına alınarak 5 yıl boyunca muhafaza edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kimlik Bildirme Kanunu'nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik'te Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, "günübirlik kiralanan ev" tanımı eklendi.

"HER AN ULAŞILABİLECEK" SORUMLU İŞLETMECİ OLACAK

Buna göre; özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutacak. Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak mevcut bilgi, belge ve kayıtlar anlık olarak bildirilecek. Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Günübirlik kiralanan evlerde, '"her an ulaşılabilecek" mahiyette sorumlu işletici olacak.

YURTLARLA İLGİLİ BİLDİRİMLER ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILABİLECEK

Yönetmelik uyarınca, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek. Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk bölgelerinde bulunan iş yerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri, talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ MÜŞTEREKEN SORUMLU OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri, örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.

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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günübirlik kiralık evlerde artık kimlik bildirmek zorunlu olacak! Tüm işlemler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günübirlik kiralık evlerde artık kimlik bildirmek zorunlu olacak! Tüm işlemler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek - Son Dakika
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