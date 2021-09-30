Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|97,00
|93,95
|3,25
|Türk Traktör
|155,30
|151,30
|2,64
|Selçuk Ecza Deposu
|8,58
|8,40
|2,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|50,55
|49,56
|2,00
|Pegasus
|77,85
|76,50
|1,76
|TAV Havalimanları
|26,56
|26,10
|1,76
|Hektaş
|8,41
|8,27
|1,69
|Kartonsan
|46,88
|46,10
|1,69
|RTA Laboratuvarları
|22,58
|22,22
|1,62
|Netaş Telekomünikasyon
|16,28
|16,03
|1,56
|Nuh Çimento
|33,04
|32,54
|1,54
|Türk Hava Yolları
|13,99
|13,78
|1,52
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,36
|1,47
|Ford Otosan
|163,20
|161,00
|1,37
|Tüpraş
|114,20
|112,70
|1,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,50
|25,18
|1,27
|Alarko GMYO
|21,24
|20,98
|1,24
|Fenerbahçe Futbol
|33,40
|33,00
|1,21
|Parsan
|26,56
|26,26
|1,14
|Kardemir (D)
|6,38
|6,31
|1,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi