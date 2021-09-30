Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 97,00 93,95 3,25 Türk Traktör 155,30 151,30 2,64 Selçuk Ecza Deposu 8,58 8,40 2,14 Tofaş Oto Fabrikası 50,55 49,56 2,00 Pegasus 77,85 76,50 1,76 TAV Havalimanları 26,56 26,10 1,76 Hektaş 8,41 8,27 1,69 Kartonsan 46,88 46,10 1,69 RTA Laboratuvarları 22,58 22,22 1,62 Netaş Telekomünikasyon 16,28 16,03 1,56 Nuh Çimento 33,04 32,54 1,54 Türk Hava Yolları 13,99 13,78 1,52 Odaş Elektrik 1,38 1,36 1,47 Ford Otosan 163,20 161,00 1,37 Tüpraş 114,20 112,70 1,33 Kordsa Teknik Tekstil 25,50 25,18 1,27 Alarko GMYO 21,24 20,98 1,24 Fenerbahçe Futbol 33,40 33,00 1,21 Parsan 26,56 26,26 1,14 Kardemir (D) 6,38 6,31 1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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