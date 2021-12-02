Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 137,50 125,00 10,00 Ziraat GMYO 2,65 2,41 9,96 Biotrend Çevre ve Enerji 6,73 6,25 7,68 İskenderun Demir Çelik 22,28 21,00 6,10 Hektaş 13,90 13,11 6,03 Torunlar GMYO 4,08 3,90 4,62 Türk Traktör 210,40 201,70 4,31 Türk İlaç Serum 13,25 12,79 3,60 Emlak Konut GMYO 2,36 2,28 3,51 Ford Otosan 254,60 246,00 3,50 Türk Telekom 10,24 9,94 3,02 Tofaş Oto Fabrikası 90,15 87,60 2,91 Verusa Holding 56,00 54,45 2,85 Ereğli Demir Çelik 23,56 22,94 2,70 Alkim Kimya 18,82 18,34 2,62 Şekerbank 1,19 1,16 2,59 Anadolu Efes 25,96 25,36 2,37 Doğuş Otomotiv 48,46 47,38 2,28 Çimsa 34,54 33,80 2,19 Aksa 29,76 29,16 2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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