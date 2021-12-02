Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|137,50
|125,00
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,65
|2,41
|9,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,73
|6,25
|7,68
|İskenderun Demir Çelik
|22,28
|21,00
|6,10
|Hektaş
|13,90
|13,11
|6,03
|Torunlar GMYO
|4,08
|3,90
|4,62
|Türk Traktör
|210,40
|201,70
|4,31
|Türk İlaç Serum
|13,25
|12,79
|3,60
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,28
|3,51
|Ford Otosan
|254,60
|246,00
|3,50
|Türk Telekom
|10,24
|9,94
|3,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|90,15
|87,60
|2,91
|Verusa Holding
|56,00
|54,45
|2,85
|Ereğli Demir Çelik
|23,56
|22,94
|2,70
|Alkim Kimya
|18,82
|18,34
|2,62
|Şekerbank
|1,19
|1,16
|2,59
|Anadolu Efes
|25,96
|25,36
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|48,46
|47,38
|2,28
|Çimsa
|34,54
|33,80
|2,19
|Aksa
|29,76
|29,16
|2,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi