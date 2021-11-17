Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 9,65 9,09 6,16 Aygaz 20,66 19,65 5,14 Şişe Cam 10,35 9,96 3,92 Ford Otosan 220,60 212,30 3,91 Albaraka Türk 2,08 2,01 3,48 Odaş Elektrik 1,60 1,55 3,23 Deva Holding 25,06 24,28 3,21 Alarko Holding 11,16 10,85 2,86 Çan2 Termik 11,75 11,43 2,80 Gözde Girişim 7,86 7,66 2,61 Parsan 33,12 32,32 2,48 Hektaş 9,02 8,81 2,38 Şok Marketler Ticaret 13,94 13,65 2,12 Türk Traktör 180,70 177,10 2,03 Brisa 24,22 23,74 2,02 Doğuş Otomotiv 44,66 43,90 1,73 İş GMYO 2,44 2,40 1,67 Kordsa Teknik Tekstil 29,12 28,66 1,61 Migros Ticaret 41,86 41,20 1,60 Kardemir (D) 7,63 7,51 1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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