Gurbetçi Yatırımlarında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurbetçi Yatırımlarında Düşüş

Gurbetçi Yatırımlarında Düşüş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı, gurbetçilerin gayrimenkul yatırımlarının azaldığını açıkladı.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, gurbetçilerin son yıllarda Türkiye ve Kayseri'de gayrimenkul yatırımına ilgisinin azaldığını ifade etti.

Kayseri'de gayrimenkul sektörünün bu yıl beklenen hareketliliği yakalayamadığını belirten Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, özellikle Ramazan Bayramı sonrasında sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını kaydetti. Atasoy, "2026 yılında gayrimenkul sektörü maalesef çok durağan geçiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'ndan itibaren sektörde herhangi bir hareketimiz yok. Kredi oranlarının düşmesiyle inşallah hareketleniriz diye umuyoruz" dedi.

"Gurbetçi yatırımı son 3-4 yıldır yok denecek kadar az"

Gurbetçilerin Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına da değinen Atasoy, önceki yıllara kıyasla bu alanda ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Gurbetçi kavramının artık gayrimenkul sektörü açısından eskisi kadar belirleyici olmadığını ifade eden Atasoy, kuşak farklılığının yatırım tercihlerinde etkili olduğunu dile getirdi. Atasoy, "Artık gayrimenkul sektöründe 'gurbetçi' kavramını çıkarsak yeridir diye düşünüyoruz. Çünkü gurbetçilerimiz özellikle pandemi döneminden sonra yatırım pek yapmıyor. Bununla ilgili görüştüğümüz zaman kuşak farkının olduğunu ifade ediyorlar. 1960-1970 yıllarında ülkeden giden gurbetçilerimiz ve onların çocukları Türkiye'de yatırım yaptılar ama şu anda 3. kuşak dediğimiz torun kuşağı maalesef Türkiye'ye ve ilimize yatırımda bulunmuyorlar. Bu yüzden son 3-4 yıldır gurbetçilerin bir yatırımı söz konusu değil" diye konuştu.

Öğrenci ve ailelerine uyarı: "Emlak odasına kayıtlı üyelerle çalışın"

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin barınma ihtiyacının da gayrimenkul piyasasında belirli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Atasoy, vatandaşların çocukları için konut arayışına başladığını söyledi. Bu dönemde farklı illerde kiralık konut arayan vatandaşların kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldığını duyduklarını ifade eden Atasoy, vatandaşları emlakçı seçimi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kapora dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların gerekli kontrolleri yapması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Vatandaşlarımız geçtiğimiz dönemde olduğu gibi üniversiteler açılırken çocuklarına barınmak için yer arıyorlar. Bundan dolayı da Kayseri'de çok yaşanmıyor ama farklı illerde olduğunu duyuyoruz, vatandaşlarımız kapora dolandırıcılığı ile ilgili sorun yaşıyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara emlak odasına kayıtlı işletmelerle çalışmaları tavsiyesinde bulunan Atasoy, "Vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz; emlak odasına kayıtlı üyelerle alışveriş yapmaya çalışsınlar. En azından herhangi bir sıkıntıda kaldıkları zaman biz müdahil olalım. Vatandaşlarımız bu konularda dikkat ederlerse hem kendileri sıkıntıda kalmaz, hem bizler de kendilerine daha iyi yardımcı oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kayseri, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçi Yatırımlarında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:20:11. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçi Yatırımlarında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement