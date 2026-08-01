Gurbetçilerin Ekonomiye Katkısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin güler yüzü bildiğiniz üzere gurbetçiler. Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 12 milyar doları gurbetçilerden geldi. Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz" dedi.

Gurbetçilerin yaz aylarında ülke ekonomisine ve tüm sektörlerdeki esnafa katkı sağladığına değinen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin güler yüzü bildiğiniz üzere gurbetçiler. Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 12 milyar doları gurbetçilerden geldi. Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz. Bilindiği üzere ülkemize gelmeleri sadece turizmle ilgili değil, kendi memleketlerinde hısım akrabaları, ana babalarıyla aile ile birlikte harcamalar yapıyorlar. Dolayısıyla giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor. Altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor. Ama en önemlisi tabii gurbetçilerimizin ülkemize geldikleri zamanki ağırlanacak mekanlar vs. ona göre dizayn ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

Yaz döneminde gurbetçilerin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin çok sayıda meslek dalına yansıdığına dikkat çeken Palandöken, "Bütün sektörlere katkı sunuyorlar. Eskiden ülkemize gelirken getiriyorlardı. Sevindirici olan artık ülkemizden götürüyorlar. Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar. Onun için turizme gelen gurbetçilerimize çok iyi hizmet edilmesi. Aynı şekilde burada gayrimenkul alıyorlar. Gayrimenkullerindeki bakım onarım gibi şeyleri de yaptırıyorlar. Yani sektörün 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Memleket hasreti gideriyorlar en önemlisi. Buraya dövizlerini bırakıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Sadece Almanya'da 4 milyona yakın diğer ülkeler, Fransa'sı işte, Avrupa'sının diğer şehirleri ayrıca Amerika'ya kadar da bildiğiniz üzere yurt dışında olan yurttaşlarımız var" diye konuştu.

"Gurbetçilerin katkısı her sektörde hissediliyor"

Gurbetçilerin memleket hasretinin esnafa kazanç sağladığını ifade eden Palandöken, "Söylediğim gibi sektörel bazda ama ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Yani 65 milyar dolarlık turizm içindeki bu 12 milyar dolar gurbetçilerden gelmesi bu 15 milyar dolar beklenmesi çok önemli. Bunun için biz ülkemize bu yılki giriş yapan bütün gurbetçilerimize burada hem tatilleri hem sıla hasretlerini çok güzel şekilde değerlendirdiklerini aynı şekilde onlara bu ülkemize getirmiş oldukları katkıdan dolayı da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.