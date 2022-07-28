Gurbetçiler geldi, günlük tüketim 40 tona çıktı - Son Dakika
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Gurbetçiler geldi, günlük tüketim 40 tona çıktı

28.07.2022 10:01
Gurbetçiler geldi, günlük tüketim 40 tona çıktı

Gurbetçilerin tatil için memleketleri Sivas'ı tercih etmesi Sivas'ta sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Sivas köftesinde günlük tüketimi 40 tona yükseltti.

Gurbetçilerin tatil için memleketleri Sivas'ı tercih etmesi Sivas'ta sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Sivas köftesinde günlük tüketimi 40 tona yükseltti.

Gurbetçi Sivaslıların tatil için memleketlerini tercih etmesi 650 bin olan ilin nüfusunun yaklaşık 2 milyona çıkmasına neden oldu. Yurt dışındaki ve yurt içindeki Sivaslıların memleketlerine akın etmesi ile Sivas'ta sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Sivas köftesi tüketimi de arttı. Sivas'ta 36 lisanslı satış noktası ve yaklaşık 400 lokantada satışı yapılan Sivas köftesinde günlük tüketim miktarı 40 tona kadar yükseldi.

"Gurbetçiler tüketimi arttırdı"

Sivas'ta 4. kuşak olarak dede mesleği köfte ustalığını sürdüren İshak Kaan Usta, "Sivas köftesi, kokusu ve hayvanların yem yeme özelliğiyle diğer etlerden, köfte olarak da diğer köftelerden ayrıdır. Sivas yaylımında yetişen hayvanların yediği kekik ve bu yörenin çiçeklerinde ki kokusu etinde siniyor. Bu eti biraz daha ön plana atıyor. Bizde bunu içerisinde hiçbir şey koymadan sadece tuzla beraber köfte yapıyoruz. Bu da diğer köftelerden ayırıyor" dedi.

"Tüketim 40 tona ulaştı"

Usta, Sivas köftesinin içerisinde katkı maddesi ve ekmek kırıntısının olmadığını ifade ederek, "Galeta yok mesela glüten rahatsızlığı olanlar rahatlıkla tüketebilirler. Sivas köftesi bu sayede diğer köftelerden birkaç adım öne çıkmış oluyor. Tüketim yaz ve kış olarak 2'ye ayrılıyor. Yaz aylarında gurbetçilerimizin Sivas'a gelmesiyle beraber tüketim çok fazla artıyor. Günlük rahatlıkla 30, 40 ton köfte tüketimi olur. Gurbetçilerimiz gittiğinden dolayı kışın bu düşer. Bu sene gurbetçilerimiz Sivas'ı şereflendirdiler, çok kalabalıktı, çok özlemişler köfteyi aşırı beğenerek yediler" şeklinde konuştu.

"Sivas'a gelenler emin olun ki köfte için geliyordur"

Sivas köftesini özlediğini ve bu lezzeti başka bir yerde bulamadığını belirten Mikail Soyudoğru isimli gurbetçi ise "Özlediğimiz lezzetlerden olan Sivas köftesini mutlaka her geldiğimizde yiyoruz. Orada arıyoruz bulamıyoruz. Sivas'a gelenler emin olun ki köfte için geliyordur. Gelenlere de tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Köfteye hasret kalıyoruz"

Sivas köftesini diğer köftelerden daha lezzetli bulduğunu belirten Mustafa Kaya Yazıcı, " Viyana'dan geliyorum. Has Sivaslıyım özellikle köfte yemeye hasret kalıyorum. Diğer köftelerle Sivas köftesi arasında çok büyük lezzet farkı var. Kesinlikle gelen vatandaşlara öneriyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Oğuz Kağan Usta, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler geldi, günlük tüketim 40 tona çıktı - Son Dakika

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