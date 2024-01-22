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Gürcistan Trabzon Başkonsolosu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
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Gürcistan Trabzon Başkonsolosu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Görüşmesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul ederek, iki ülke arasındaki ticareti artırmak ve geliştirmek için iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Ziyarette, tarihi, kültürel ve ticari ilişkiler ele alındı ve Sarp Gümrük Kapısında yaşanan yoğunluk konusu da görüşüldü. Murzioğlu, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İashvili ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışacaklarını ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Görüşmesi
22.01.2024 - 15:28,
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Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabulünde konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak ve geliştirmek için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, bölge illeri ziyaretleri kapsamında Samsun TSO'yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'yla bir araya geldi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Tüfekçi ve Erkan Malkoç'un da bulunduğu ziyarette, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkiler ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca, Nikoloz İashvili ve Murzioğlu, Sarp Gümrük Kapısında özellikle tır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulundular.

Murzioğlu: "Hızlı geçişin mutlaka sağlanması lazım"

Ziyaret için Konsolos Nikoloz İashvili'ye teşekkür eden Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında, Samsun'un, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir olduğunu belirten Murzioğlu, "Samsunumuz gerek sanayi altyapısıyla gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm ve tarım alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük kenti. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler zirve noktasında. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok daha imkan var. Geçmişten gelen bağların güçlenmesi bizler için çok önemli. Sarp Sınır Kapısı da şu anda en aktif ve en çok giriş-çıkış yapılan sınır kapımız. Ancak, özellikle tır geçişlerinde çok uzun kuyruklar yaşanıyor. Sarp Gümrük Kapısında hızlı geçişin mutlaka sağlanması lazım. Bu sınır kapımızın genişletilmesi için de büyük çaba içerisindeyiz. Oda olarak iki dost ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Yapılacak iş birliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dostluk temelinde her türlü iş birliğine açık olduğumuzu yinelemek isterim" dedi.

İashvili: "Konunun takipçisiyiz"

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışacaklarına vurgu yaptı. İashvili, Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluğu da bildiklerini belirterek, konunun takipçisi olduklarını söyledi. İashvili ayrıca yaptığı konuşmada iş birliği mesajı vererek, "Oda olarak iki ülke arasında yapacağınız projelere yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Gürcistan Trabzon Başkonsolosu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika


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