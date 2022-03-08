Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli - Son Dakika
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Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli

08.03.2022 12:14
Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli

Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, fırsatçılığa, stokçuluğa ve etiket oyunlarına engel olmak amacıyla, konunun gündeme geldiği ilk günlerden beri denetimlerini sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, fırsatçılığa, stokçuluğa ve etiket oyunlarına engel olmak amacıyla, konunun gündeme geldiği ilk günlerden beri denetimlerini sürdürüyor.

Gürsu'da faaliyet gösteren marketlerde, Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; yağların depolara kaldırılması ve fahiş fiyat artışları, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

"Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için denetimlerimizi yoğun olarak gerçekleştiriyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Fırsatçılık yaparak kendi çıkarları uğruna insanlarımızı mağdur eden zihniyetlere engel olmak için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Toplumsal yapımıza, dini ve ahlaki değerlerimize tamamen aykırı bu uygulamaları hep birlikte ortadan kaldıracağız" dedi.

Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, ilçe genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarından, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumuna kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolleri yaparak, market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimlerine aralıksız sürdürecek. - BURSA

Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli
Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli
Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli
Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli

YORUMLAR
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Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zabıta Müdürlüğü, Mustafa Işık, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürsu'da fırsatçılığa denetim engeli - Son Dakika


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