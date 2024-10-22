Gürün Bulguru: Doğal Lezzet ve Sağlıklı Üretim - Son Dakika
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Ekonomi

Gürün Bulguru: Doğal Lezzet ve Sağlıklı Üretim

Gürün Bulguru: Doğal Lezzet ve Sağlıklı Üretim

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal yöntemlerle üretilen bulgur, yaz-kış süren zahmetli bir süreçle hazırlanıyor.

22.10.2024 13:00
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Sivas'ın Gürün ilçesinde, doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulguru, lezzeti kadar üretimiyle de adından söz ettiriyor. Doğal yöntemlerle elde edilen buğdaydan üretilen bulgur, yaz aylarında doğal yollarla güneşte kurutulurken kış aylarında ise fırınlarda işlenerek tüketiciye sunuluyor.

Gürün ilçesinde doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulguru, bin bir zahmetle sofralara ulaştırılıyor. Organik Zeron buğdayı kullanılarak elde edilen bulgur yaz aylarında kavurucu güneş altından doğal yöntemlerle kurutulurken kışın ise fırınlarda kurutuluyor, ardından da yıkanıp ayıklanarak tüketime hazır hale getiriliyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilen, ihracatı da yapılan Gürün bulguru diğer bulgurlardan farklı olarak yağı ve suyu daha çok çekmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Doğal yöntemlerle üretiliyor

İşletme sahibi Fatih Öztürk, doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulgurunun marka değeri olduğunu ifade ederek, "Çok daha iyi bir teknoloji ile düzenli bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bizim ilçemizde üretilen buğdaylarda çok yüksek miktarda gübre ve tarım ilacı kullanımı söz konusu değil. Bunlar minimum seviyede. İmalat bölümünde de herhangi bir koruyucu madde veya renklendirici kullanmadan biz bunu tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.

Kışın üretim fırınlarda devam ediyor

Öztürk, bulgurun yazın güneş kışın ise fırınlarda kurutulduğunu söyleyerek, "Şu an sahada serilme yönetimiyle kurutma işlemi yapıyoruz. Bu işlem sadece yaz aylarında yapılabiliyor. Tonajların kafi gelmemesi durumunda aynı zamanda bizim içerideki kurutma fırınlarımızda üretim devam etmekte. Fakat kışın sadece hava şartlarından dolayı içeride kurutma işlemi yapıyoruz. Kurutma işleminden sonra da yıkama ve ayıklanma gibi işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

İhraç ediliyor

Öztürk, bulgurun ihraç edildiğine de değinerek, "Gürün bulgurunun en büyük özelliği farklı buğday türünün kullanılmasıdır. Hem su hem de yağ emiciliği daha fazla olması sebebiyle daha lezzetli oluyor. Şu an için Türkiye'nin yaklaşık 53 ilinde ürünlerimiz bulunmakta olup birkaç ülkeye de ihracatımız davam etmektedir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gürün Bulguru: Doğal Lezzet ve Sağlıklı Üretim - Son Dakika

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