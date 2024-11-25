Güven Endeksi: Hizmet Azaldı, Perakende ve İnşaat Arttı

Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Bana göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı. - İSTANBUL