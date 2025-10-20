GYODER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

GYODER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

20.10.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GYODER üyeleri, gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmeleri ve ortak vizyonu ele aldı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri, sektörün önde gelen paydaşlarıyla birlikte ortak vizyon oluşturmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.

Her yıl düzenlenen GYODER Yüksek İstişare Kurulu toplantısının bu yılki birleşimine Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik başkanlık ederken, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ev sahipliği yaptı.

Kamu otoriteleri, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda ülkenin gayrimenkul ve finans piyasalarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, Toluen YMM Kurucu Başkanı Abdullah Tolu ve Neo Portföy Kurucu Ortağı Bekir Yener Yıldırım, sektöre ilişkin sunum yaptı.

Katılımcılar, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyüme, kentsel dönüşüm, konuta erişim, sosyal dönüşüm, istatistik ve verilerin doğru analizi ve yeni finansal araçlar gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

"Amacımız gayrimenkul ve ilişkili sektörlerin gelişimine yön vermek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Neşecan Çekici, genişletilmiş istişare toplantılarının, çözüm üretme açısından verimli bir zemin oluşturduğunu belirterek, "Amacımız gayrimenkul ve ilişkili sektörlerin gelişimine yön vermek, ortak akılla yeni bir vizyon oluşturmak. Dünya değişiyor, sektör değişiyor, biz de bu dönüşümü yakalamalıyız." ifadesini kullandı.

Arz-talep dengesizliği, finansmana erişim zorlukları, artan inşaat maliyetleri ve sürdürülebilirlik ihtiyacına dikkati çeken Çekici, tüm paydaşların el ele verip ortak akılla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Avni Çelik ise Türkiye'de regülasyonların istikrarının, sektörün gücünü artırdığına vurgu yaparak, sektör aktörlerinin zorluklarla başa çıkacak güç, bilgi ve deneyime sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Yüksek İstişare Kurulu, istanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GYODER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Szymanski’den Kerem Aktürkoğlu sevinci Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci
Rusya’dan tehlikeli hamle NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Fenerbahçe, Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle devirdi Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok

18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:20
Mauro Icardi’ye Serie A’dan dev talip
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 18:42:27. #7.12#
SON DAKİKA: GYODER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.