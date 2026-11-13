HABAŞ, Aliağa'daki kazada hayatını kaybeden çalışanlar için başsağlığı diledi - Son Dakika
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HABAŞ, Aliağa'daki kazada hayatını kaybeden çalışanlar için başsağlığı diledi

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HABAŞ, Aliağa Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden çalışanlar için başsağlığı diledi. Şirket, olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla tam işbirliği yapıldığını ve teyide muhtaç sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini bildirdi.

HABAŞ Topluluğu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen olayın tüm yönleri ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, HABAŞ Topluluğunun, Aliağa Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım'da meydana gelen kazada çalışma arkadaşlarını kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içinde olduğu belirtildi.

Görevleri başında hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavileri sürenlere de şifalar dilenen açıklamada, "Acılarını yürekten paylaştığımız ailelerimizin ve yaralı arkadaşlarımızın yanında olmak, bu zor süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda mağdur olan tüm personellerimiz ve aileleriyle büyük bir özen ve hassasiyetle iletişimi sürdürmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarının hassasiyetle takip edildiği vurgulanarak, "Olaya ilişkin idari, adli inceleme ve soruşturmalar yetkili merciler tarafından geniş kapsamlı ve hassasiyetle sürdürülmektedir. HABAŞ Topluluğu olarak, olayın tüm yönleri ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." denildi.

Açıklamada, 1931'de Türk sermayesiyle faaliyete başlayan HABAŞ Topluluğunun demir çelikten sınai ve tıbbi gazlara, enerjiden bankacılığa, gemi inşasından otomotive, savunma sanayisinden ağır makine imalatına kadar uzanan yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiği ve son 15 yılın demir çelik ihracatı birincisi olduğu aktarıldı.

Topluluğun yaklaşık bir asırlık geçmişinde çalışma arkadaşlarının her zaman en büyük değeri oluşturduğu, yaşanan acının ise herkesçe paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, kişi ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerin de bu bilgiler ışığında yapılması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı ve görsel medyadan yapılan açıklamalar dışında teyide muhtaç sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini önemle belirtiriz. Bu elim olay üzerinden somut bir delil ve bilgiye dayanmadan olayı çarpıtıp linç kampanyasına dönüştürme gayretiyle masumiyet karinesini yok sayan kötü niyetli sosyal medya paylaşımlarını hassasiyetle takip etmekteyiz. Yıllardır tüm çalışma arkadaşlarımızla el ele birlikte yükselttiğimiz HABAŞ Topluluğu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da HABAŞ ailesi olarak birlikte omuz omuza ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, değer katmaya ve dünyada ülkemizi temsil etmeye devam edecektir. Sürece ilişkin ortaya çıkacak ayrıntılar yürütülen inceleme ve soruşturmaların yasal gereklilikleri ile ailelerimizin mahremiyeti gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA
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