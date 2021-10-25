- Gökçeada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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