Gökçeada seferlerine fırtına engeli

- Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

- Gökçeada seferlerine fırtına engeli ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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