Hadim'de Kiraz Hasadı Yüzde 90 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Hadim'de Kiraz Hasadı Yüzde 90 Düştü

Hadim\'de Kiraz Hasadı Yüzde 90 Düştü
09.07.2025 20:20
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Konya'nın Hadim ilçesinde don nedeniyle kiraz hasadı bu yıl yüzde 90 azaldı, fiyatlar yükseldi.

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazların hasadı, Nisan ayında yaşanan don olayı nedeniyle yüzde 90 azaldı. Üretilen kirazların tamamının Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği ilçede bu yıl hüzünlü hasat yapılıyor.

Önceki yıllarda 2 ay boyunca devam eden hasat bu sene don olayı nedeniyle birçok bölgede gerçekleşemedi. Yüksek rakımlı bölgelerde ise rekolte yüzde 90 civarında düştü. 35 bin dekar alanda yetiştirilen, aroması, kalitesi ve tadıyla dikkat çeken Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak ihraç ediliyordu. Rekoltenin düşmesi nedeniyle birçok ihracatçı firmanın da gelmediği ilçede devam eden hasadın yakında tamamlanması bekleniyor.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesinde kiraz yetiştiriciliği yapan Fatma Bircan, yaptığı açıklamada, kiraz hasadında büyük düşüş yaşandığını söyledi. Bu durumun birçok üreticiyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Bircan, "Kirazlarımız donduğu için bu yıl az ama daha değerli oldu. Fiyatı çok yüksek olduğu için hiç olmadığı kadar değerli oldu. Geçen yıllarda topladığımız 10 tondan bu seneki 1 ton kiraz daha fazla para ediyor. Toplaması da kolay. Değeri de yüksek. Bu durumdan bir yönüyle de memnun kaldık. Bu yıl da dinlenmemiz gerekiyor. Kiraz toplarken yoruluyor, usanıyorduk. Para falan umurumuzda olmuyor, değeri kalmıyordu" dedi.

Kiraz üreticisi Şevket Maldar da hasadın ilk defa bu kadar düşük olduğu vurgulayarak, "Çiftçiyim, emekliyim. Bu yıl Karabük mevkiinde don dolayısıyla hasat çok az ama çok şükür bizim bahçede biraz var. Bugün hasada başladık, topluyoruz. İhracatçı firmalara veriyoruz. Allah vermiş, kirazımız var. Diğer komşulara nazaran bizim bahçede kiraz görünüyor. Nisan'ın 15'inde uzun süreli don olayı yaşandı. Eksi 15 dereceleri gördü. Ağaca su yürüdüğü vakte denk gelince gözleri üşüdü, çiçek açamadı. O yüzden kiraz az. Geçen yıl da rekolte düşüktü. 4 ton civarında hasat yaptık. Bu sene 1 tona yaklaşır. 700-800 kilo civarında tahmin ediyoruz. Alıcılar bahçeye gelip ziyaret ediyor. Fiyatlar ise 300-350 TL. arasında değişiyor. İkinci el 150 lira. Tonaj az olmasına rağmen fiyat yüksek olduğu için geçen seneden fazla almayı umuyoruz. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hadim'de Kiraz Hasadı Yüzde 90 Düştü - Son Dakika

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