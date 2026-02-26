Hadımköy-Arnavutköy Sanayi Gelişimi - Son Dakika
Hadımköy-Arnavutköy Sanayi Gelişimi

Hadımköy-Arnavutköy Sanayi Gelişimi
26.02.2026 22:04
İSO Başkanı Bahçıvan, Hadımköy ve Arnavutköy'ün son 20 yıldaki sanayi dönüşümüne dikkat çekti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Hadımköy ve Arnavutköy'ün son 15-20 yıl içerisindeki gelişimine dikkati çekerek, " Türkiye'nin değişim ve dönüşüm hikayesinin en güçlü resmi, en güçlü simgesi olmayı başardı." dedi.

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (HASİAD) iftar programı, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı, HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Hadımköy'ün yıllar içinde önemli değişimler yaşayarak, yeni nesil sanayi hikayesi yazan bir bölge haline geldiğini söyledi.

Bahçıvan, Hadımköy ve Arnavutköy'ün son 15-20 yıl içerisindeki değişiminin altını çizerek, "Türkiye'nin değişim ve dönüşüm hikayesinin en güçlü resmi, en güçlü simgesi olmayı başardı. Şu anda İstanbul sanayisinin hemen hemen tüm sektörleri temsil ediliyor, geleneksel sektörlerimizden tekstil, konfeksiyon ve makineyi örnek verebiliriz. Öte yandan, Türkiye'nin gururu Baykar'a ev sahipliği yapmasıyla güçlü ve çeşitli bir sanayi yelpazesi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Bölgenin lojistik ve stratejik önemine de vurgu yapan Bahçıvan, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin de bölgede olduğunu dile getirdi.

Bahçıvan, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gidişatın ve değişimin çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek, "En büyük pazarımız olan AB'deki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor. Avrupa zorlu bir sürecin içerisinde, bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken bizi olumsuz etkileyebilecek birtakım kararlarının altına imza atıyor. Aramızda bir Gümrük Birliği sorunu var. Buna neredeyse 30 yılı geçen bir nişanlılık diyorum. Bu konuda müzakere gücümüzü kullanıp fırsatlarımızı doğru değerlendirebiliriz."

"23 milyar dolarlık ciro hacmine sahibiz"

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ, İstanbul'un kuzeybatısında Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden sayılabilecek bir alanda faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, "18 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor, 1.000'in üzerindeki sanayiciyle 200 bin kişiyi istihdam ediyor ve 23 milyar dolarlık ciroya ulaşıyoruz. Bugün bu cironun yaklaşık 11 milyar doları ihracata gidiyor. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 5,8'ini elinde tutan bir aileyiz." diye konuştu.

Bozdağ, Hadımköy ve Arnavutköy'deki üreticileri sessiz üretimin kahramanları olarak nitelendirerek, bazı firmaların insansız hava araçları parçaları bazılarının ise dünyadaki en büyük rafinerilerin iskelelerini ürettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdal Bahçıvan, Hadımköy, İhracat, Ekonomi, Türkiye, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hadımköy-Arnavutköy Sanayi Gelişimi

SON DAKİKA: Hadımköy-Arnavutköy Sanayi Gelişimi - Son Dakika
