HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücrette devlet düzenleyici rol üstlenmeli - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücrette devlet düzenleyici rol üstlenmeli

HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücrette devlet düzenleyici rol üstlenmeli
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devletin düzenleyici rol üstlenmesi gerektiğini ve işçi sendikalarının komisyonda yer almamasının haklı olduğunu söyledi. Ayrıca meslek hastalıklarında büyük eksiklikler yaşandığını belirterek, sorunların çözümü için tüm tarafları ortak çalışmaya çağırdı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin ve kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sendikal Bakış Açısıyla İSG Kapasitesinin ve Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Ankara'da eğitim programı gerçekleştirildi. Programda, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel ilkeler, risk yönetimi, koruyucu tedbirler ile sendikal temsil ve katılım mekanizmaları ele alındı. Programın açılışında çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'de meslek hastalığı konusunda büyük eksiklikler yaşandığını belirtti. Asgari ücret konusuna da değinen Arslan, en son toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi sendikalarının yer almamasını doğru bulduğunu ifade etti. Asgari ücretin daha iyileştirilebileceğinin altını çizen Arslan, devletin bu duruma el atması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Meslek hastalıklarında büyük bir sorun var"

Meslek hastalıklarına toplum olarak farkında olmadıklarını ve bu nedenle ölümlerin artış gösterdiğini belirten Arslan, "Meslek hastalıklarında büyük bir sorun var. Hastalığı tespit edemiyoruz. Hastalığın farkında değiliz, bilinmiyor ve bu meslek hastalıklarının bir bölümü de tedavisi mümkün olmayan hastalıklardır. Meslek hastalıklarında büyük bir açığımız var. Bunu da mevzuatla çözemiyoruz. Başka düzenlemelere de ihtiyacımız var. Bütün bu sorunların çözümü konusunda HAK-İŞ olarak elimizi değil, gövdemizi bu sorumluluğun altına koyuyoruz. Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve ülkemiz oturup bu konuyu telaşsız, önyargısız bir şekilde birbirimizi suçlamadan çözmeliyiz. Ortada bir sonuç var. Bu sonucun sorumluluklarını hepimiz üstlenmek zorundayız. Hepimiz nasıl üstleneceğiz? Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. İnsan en kıymetli kaynağımız. İnsanımız, Türkiye'nin en önemli talepleri ve isteklerinden daha önemli. İnsanımızı kaybediyoruz" diye konuştu.

"HAK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değişmesi için 50 yıldır mücadeledeydi"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değişmesi gerektiğini ve işçi sendikalarının tespit komisyonuna katılmamalarını haklı olarak gördüğünü ifade eden Arslan, "HAK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değişmesi için 50 yıldır mücadeledeydi. Çünkü yönetmelik konusunda, özellikle komisyonun yapısında bir anti demokratik yapı var. Bütün işçiler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulunuyor. İşçilerin komisyonda haklı, adaletli, çözüm gücü olan bir yapıya dönüşmesini istedik. 50 yıl uğraştık. Allah'a çok şükür 50 yılın sonunda yetkili konfederasyon bizim dediğimiz noktaya geldik. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli"

Asgari Ücret Tespit Komisyon'unda devletin daha yapıcı bir hal alması gerektiğini ve bu durumun işçilere olumlu yansıyacağını söyleyen Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı. Bizim ülkemizde asgari ücretle kamuda çalışanların sayısı istatistiklere girecek kadar bile yok. Kamuda asgari ücretle çalışan işçiler istisnadır, çok nadirdir. Peki niye hükümetimiz çalışanının asgari ücretle olmadığı bir yerde asgari ücreti belirleme hevesine gidiyor? Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir diyoruz ve hükümet de düzenleyici rolünü üstlenirse hükümeti eleştirmek gerekmez. Haklı olarak işçiler 'Asgari ücreti hükümet belirledi' diyor. Halbuki bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü özel sektörde asgari ücretle çalışanlar işverenlerle oturup bu sorunu tartışması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücrette devlet düzenleyici rol üstlenmeli - Son Dakika

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