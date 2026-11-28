Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, "Geliniz üç konfederasyon ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli ortaya koyalım. Model koymaktan da öte asgari ücret tespit komisyonunun nasıl karar alınması gerektiğiyle ilgili içeriği de konuşalım" dedi.

HİZMET-İŞ Sendikası'nın 15. Olağan Genel Kurulu 'Emeğin Kürsel Kudreti' temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Divan üyelerinin seçilmesiyle başlayan genel kuruluda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sendikanın hizmet ve faaliyetlerinin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

"Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerimizde sendikalarımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz"

Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ve bölgenin ekonomik ve siyasi açıdan zorlu bir süreçten geçtiği dönemde gerçekleştirildiğini belirterek, yaşanan gelişmelerin sendikanın geleceğe yönelik hedeflerini ve mücadelesini şekillendirdiğini ifade etti.

Arslan, belediyelere bağlı personel AŞ şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave tediye hakkından yararlanamadığını belirterek, "Taşeron sisteminin kaldırılmasının ardından belediyelerin personel AŞ şirketlerinde çalışan yüz binlerce arkadaşımızın yasal olarak hak ettiği 52 günlük ilave tediye, Yargıtay'ın kararı nedeniyle ödenmiyor. Bu konuda dava sürecimiz devam ediyor. Ancak hak kaybının giderilmesi ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerimizin de ilave tediyeden yararlanabilmesi için acil yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Kamuda çalışan işçilerin aldığı 52 günlük ilave tediyenin personel AŞ şirketlerinde çalışan arkadaşlarımıza da ödenmesini istiyoruz"

Arslan, belediyelere bağlı personel AŞ şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave tediye hakkından yararlanamadığını belirterek, "Özellikle taşeron sistemini kaldırdıktan sonra başta belediyelerimiz olmak üzere personel AŞ şirketlerinde çalışan yüz binlerce arkadaşımızın, mevzuatımıza göre 52 günlük ilave tediyeyi alması gerekiyor. Ancak Yargıtay'ın kararı nedeniyle şirkette çalışan arkadaşlarımıza bu ilave tediye ödenmiyor. Yasa açık, mevzuatımız açık. Bu konuyla ilgili dava açtık, mahkeme süreci devam ediyor. Bir taraftan da yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Kamuda çalışan işçilerin her yıl aldığı 52 günlük ilave tediyenin, sermayesinin yüzde 100'ü belediyeye ait olan personel AŞ şirketlerinde çalışan arkadaşlarımıza da ödenmesini istiyoruz. Bunun için acil bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

Arslan, belediyeler ve bağlı şirketlerin Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamı dışında bırakılmaması gerektiğini dile getirerek, HAK-İŞ olarak belediye çalışanlarının da protokol kapsamına alınmasını istediklerini, önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bu konuda mutabakata varılmasına rağmen sürecin tamamlanamadığını ifade etti.

Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 696 sayılı KHK'den kaynaklanan sorunlarının da devam ettiğini ifade eden Arslan, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için acil yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"Sendikal mücadeleyi güçlendirmenin yolu bir tanesinde mevzuattan geçiyor"

Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik mücadelenin HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ için tarihi bir kazanım olduğunu belirterek, yaklaşık 2 milyon emekçinin sendikal ve toplu sözleşme haklarının güvence altına alındığını ifade etti. Buna rağmen sendikalaşma oranının yüzde 14 seviyesinden yüzde 13,90'lara gerilemesinin üzüntü verici olduğunu söyleyen Arslan, "Sendikalaşma sendikalara üye olma, sendikal mücadeleyi güçlendirmenin yolu bir tanesinde mevzuattan geçiyor. Onun için sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için HAK-İŞ olarak daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

"Ev işçilerinin mevzuatının oluşturulması konusunda bizi yalnız bırakmayan Bakan Işıkhan'a teşekkür ediyoruz"

Sendikanın örgütlenme çalışmalarında ev işçilerine öncelik verdiklerini söyleyen Arslan, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin ev işçisinin bulunduğunu ve bu çalışanların önemli bölümünün kayıt dışı istihdam edildiğini ifade etti. Ev işçilerinin örgütlenmesinin zorlu bir süreç olduğunu kaydeden Arslan, bu alandaki çalışmalarından dolayı sendikanın kadın komitelerine ve teşkilatına teşekkür etti. Arslan, "Bizim bu çalışmalarımıza ciddi şekilde destek verdiler. Bu yıl Antalya'da bir çalışta gerçekleştirdik. Bakanımızın ekibiyle beraber katıldığı sadece zatıali değil bütün genel müdürlükler dahil orada ciddi bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmaların devamını Bakanımız da desteklediği ifade etti. MYK'dan tutun İŞKUR'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tutun, Çalışma Genel Müdürlüğüne kadar bütün birimleri seferber oldu. Ev işçilerinin mevzuatının oluşturulması konusunda bizi yalnız bırakmayan bizim bu mücadelemize destek veren bizimle beraber bugün bizimle beraber olan Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı istihdamın ve iş kazalarına bağlı ölümlerin yoğun olduğu sendikasız iş yerlerinde örgütlenmeyi hedeflediklerini de kaydeden Arslan, toplu sözleşme sistemiyle gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve kayıt dışılıkla mücadeleyi temel öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti. Arslan, ev işçilerinin insan onuruna yakışır iş ve ücret şartlarına kavuşması ve kayıtlı istihdama dahil edilmesi için yürüttükleri çalışmalara hükümetin de destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Çalışma hayatındaki sorunların çözümü için sosyal diyalog ve müzakere mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, HAK-İŞ olarak çatışma yerine işçi, işveren ve hükümet arasında diyaloğa dayalı bir çözüm anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Arslan, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çözüm önerilerinin bulunduğunu ancak bunun için tarafların müzakereye açık olması gerektiğini vurgulayarak, HAK-İŞ'in kuruluşundan bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısına itiraz ettiğini de ifade etti. Arslan, şu sözlere yer verdi:

"Gelin 3 konfederasyon ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli koyalım"

Herkesin üye sayısında temsil edildiği çalışanların gerçekten asgari ücret konusunda güçlü bir güçlü bir temsile ihtiyacı var dedik. Onun için komisyonda bizim olup olmamamız değil, komisyonun yapısını düzeltelim dedik. 50 yıl TÜRK-İŞ bizim dediğimiz noktamıza geldi. Fakat ikinci bir işi yapmamız gerekiyor. TÜRK-İŞ'in komisyon yapısı değişmeden biz komisyon toplantısına katılmıyoruz demesi haklı. Ama bir şey daha yapmamız gerekiyor. Buradan tekrar çağırıyorum Ergun Atalay dostumuzu. Diske buradan çağrı yapıyoruz. Geliniz üç konfederasyon ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli koyalım. Model koymaktan da öte asgari ücret tespit komisyonunun nasıl karar alınması gerektiğiyle ilgili içeriği de konuşalım. Ve Bakanımıza gidelim" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, emeklilik sistemindeki en büyük sorunlardan birinin emekli aylıklarının hesaplanma kriterleri olduğunu dile getirerek, emekliliğini bir yıl erteleyen çalışanların daha düşük maaş alma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Mevcut sistemin çalışanları daha uzun süre çalışmak yerine maaş kaybı yaşamamak için erken emekli olmaya yönelttiğini kaydeden Arslan, bu durumun çalışma hayatının en verimli dönemindeki iş gücünün sistemden ayrılmasına neden olduğunu vurguladı.

"Kıdem tazminatı hakkının güçlendirilmesi gerekiyor"

Arslan, kıdem tazminatının işçilerin temel hakkı olduğunu ve bu hakkın korunması gerektiğini belirterek, "12 Eylül darbesini yapanlar, kıdem tazminatımıza ilk kez tavan getirdi. O dönemde ikramiye haklarımız da gasp edildi. 12 Eylül öncesinde toplu sözleşmelerimizde 5-6 maaş ikramiye aldığımız dönemler yaşadık. Bugün de bazı çevreler kıdem tazminatını işveren üzerinde yük olarak görmeye başlıyor. Kıdem tazminatı bir yük değil, emekçilerin analarının ak sütü gibi helal olan bir hakkıdır. İstifa eden veya 25'inci maddeye göre işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı alamıyor. Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi ve kıdem tazminatı hakkının güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Arslan, 2027 yılı Ocak ayında başlayacak Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri için HAK-İŞ bünyesinde koordinasyon kurulu oluşturulduğunu belirterek, müzakerelerin bir an önce başlatılmasını ve toplu sözleşmelerin mayıs-haziran aylarına kalmadan zamanında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Filistin'de yaşananlara ve uluslararası hukukun yetersiz kaldığına dikkati çeken Arslan, Gazze'deki insanlık dramına karşı uluslararası dayanışma amacıyla Sumud hareketinin ortaya çıktığını ifade etti. Arslan, hareketin temel amacının Gazze'de yaşananlara karşı insanlığın vicdanını ve dayanışmasını ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Genel Kurul'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yabancı konuklar, delegeler ve 25 ülkeden birçok uluslararası sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.