Hakkari'de 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hakkari'de 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı

Hakkari\'de 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende 257 çiftçiye 109 bin adet fide dağıtıldı. Vali Yardımcısı Furkan Berber, çiftçilerin emekleriyle güzel ürünler elde etmeyi sağlayacaklarını belirtti ve tarım faaliyetlerinin yüzde 70'inin Yüksekova'da gerçekleştirildiğini ifade etti. Dağıtılan fideler arasında domates, biber, patlıcan ve karpuz bulunuyor.

30.05.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'in katılımıyla fide dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün önünde düzenlenen törende konuşan Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, çiftçilerin emekleriyle buluşup güzel ürünler elde etmeyi sağlayacaklarını söyleyerek, "Yüksekova ilçemiz tarım potansiyeli olarak Hakkari'de önemli bir yere sahiptir. Bizler bunu düşünerek Yüksekova'ya önemli bir pay ayırdık. İnşallah tarım ve hayvancılığa dönük bu çalışmalarımız ileriye dönük yeni çiftçilerimizi hem Türkiye'de hem de Hakkari'de üretimi arttıracak şekilde cesaretlendirecektir" dedi.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Şen ise tarım faaliyetlerinin yüzde 70'ini Yüksekova'da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Projelerin uygulanma alanı olarak Yüksekova bizim için çok önemli. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanan DAKA projesi ile hazırladığımız sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Yüksekova'da 257 çiftçimize 109 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Fidelerimiz Van Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından temin edilmiştir. Bugün domates, biber, patlıcan ve karpuz fidesini dağıttık. Genel anlamda çiftçilerimiz fidelerden son derece memnunlar. Yıllara göre gerçekleştirdiğimiz bu proje, her yıl daha fazla talep görmektedir. Gelecek yıl projemizi daha da büyütüp çiftçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Burada yapılan fide dağıtımının ardından Demirkonak köyüne geçen Vali Yardımcısı Berber ve beraberindekiler, burada bir çiftçiye ait tarım arazisinde karpuz fidesi dikti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ömer Çimşit, Yüksekova, Hakkari, Van, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 19:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement