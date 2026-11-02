Hakkari'de ekmek fiyatı TESK onaylı tarifeyle 2 TL artırılarak 17 TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de ekmek fiyatı TESK onaylı tarifeyle 2 TL artırılarak 17 TL'ye çıkarıldı

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Hakkari\'de ekmek fiyatı TESK onaylı tarifeyle 2 TL artırılarak 17 TL\'ye çıkarıldı
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Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı, 2 TL artırılarak 17 TL oldu. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve yarından itibaren geçerli olacak TESK onaylı tarife, belirlenen azami fiyatın üzerinde satış yapılamayacağını gösteriyor.

Hakkari'de ekmek fiyatı 2 TL artırılarak 17 TL'ye yükseltildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) onaylı fiyat tarifesine göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.

Tarifede, 200 gram ekmek için 17 TL fiyat belirtilirken, fiyat tarifelerinin belirlenen azami hadleri gösterdiği ve bu sınırların üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi. Hakkari'deki zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İHA
EkonomiHakkariGüncelEkmekTeskSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de ekmek fiyatı TESK onaylı tarifeyle 2 TL artırılarak 17 TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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