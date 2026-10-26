Hakkari Üniversitesi Kırıkdağ'da bin 350 rakımda ilk kez yer fıstığı yetiştirdi - Son Dakika
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Hakkari Üniversitesi Kırıkdağ'da bin 350 rakımda ilk kez yer fıstığı yetiştirdi

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Hakkari Üniversitesi Kırıkdağ\'da bin 350 rakımda ilk kez yer fıstığı yetiştirdi
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Hakkari Üniversitesi Kırıkdağ\'da bin 350 rakımda ilk kez yer fıstığı yetiştirdi
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Hakkari Üniversitesi, Zap Vadisi'ndeki Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda kentte ilk kez yer fıstığı adaptasyon araştırması yürüttü. İlk veriler, yer fıstığının Hakkari'de alternatif tarım ürünü olabileceğini gösterdi.

Hakkari Üniversitesince Zap Vadisi'nde yürütülen araştırmada, bin 350 rakımlı Kırıkdağ köyünde yer fıstığı yetiştirildi.

Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmayla kentte ilk kez yer fıstığı yetiştiriciliğine yönelik adaptasyon araştırması gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, Zap Vadisi'nde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda yapılan çalışmada, farklı yer fıstığı çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu araştırıldı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edilen çeşitler, 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde iki farklı ekim döneminde toprakla buluşturuldu. Araştırmadan elde edilen ilk veriler, yer fıstığının Hakkari'de alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın kesin sonuçlarının bilimsel yayının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, araştırmayı Hakkari'ye bağlılığıyla bilinen öğretmen babası Mesut Ertuş'a ithaf etti. Ertuş, çalışmaya katkı sunan tarla sahibi Hamdi Dilbilen'e ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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