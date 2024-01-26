Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" fotoğrafını seçen Arslan, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" fotoğraflarını tercih etti.

Arslan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tüm fotoğrafların çarpıcı olduğunu ancak bir fotoğraf seçme konusunda içinin el vermediğini belirterek, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı fotoğrafından yana oy kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde "Hayata tutunan" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini aktaran Arslan, "Bu fotoğraf, küçük bir kız çocuğumuzun, 150 saat enkaz altında kalmasının ardından buradan sağ çıkartılmasıyla umudun zafere dönüşünü sembolize etmesi açısından çok önemli ve etkileyici." dedi.

Arslan, hayatta en önemli sermayenin umut olduğunu ifade ederek, "Umut varsa çare de vardır. Umut varsa zafer de vardır. Umutsuzluk insan fıtratına, tabiatına uygun olmayan bir duygudur. Onun için her zaman umutlu olmamız lazım. Gazze için de aslında, 'Hayata tutunan' fotoğrafını umudun zafere dönüşünü sembolize etmesi bakımından seçmiş bulunuyorum." diye konuştu.

"AA, harika iş çıkarıyor"

Osman Arslan, Halkbank olarak deprem bölgesine oldukça destekte bulunduklarını belirterek, şöyle dedi:

"İnşallah bir daha böyle bir acıyı yaşamayız. Gerekli tedbirleri hep birlikte alarak, çocuklarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere Türk halkımız için desteklerimize devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu deprem felaketinde yaraların hızla sarılmasına katkıda bulunanlara minnettarlığımızı iletiyoruz. Halkbank olarak da bugüne kadar sunduğumuz destekler yine deprem bölgesinde yapılmaya devam edecektir."

Arslan, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, "Harika bir iş çıkarmak suretiyle depremin hatırasını ve nasıl bir felaket olduğunu ortaya koyması açısından oldukça kıymetli buluyorum." diye konuştu.