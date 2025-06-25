Halkbank\'tan Kadın Girişimcilere Teknoloji Desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğini desteklemek konusundaki kapsayıcı yaklaşımlarını teknolojiyle daha güçlü bir şekilde harmanladıklarını belirterek, "Kız çocuklarını teknolojiyle erken yaşta buluşturmanın daha adil, kapsayıcı ve üretken bir toplumun temeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Arslan, "Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün sadece bir araştırmanın sonucunu paylaşmakla kalmayıp kadınların teknolojideki yerini daha da güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

Fırsat eşitliğinin, üretkenliğin ve küresel rekabette söz sahibi olmayı mümkün kılan en temel unsurlardan birinin teknolojide kadının temsili olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Arslan, "Bu kıymetli araştırma kız öğrencilerimizin teknolojiyle kurduğu bağı, bu alanı nasıl algıladıkları ve gelecekte kendilerini nerede gördüklerini anlamamıza ışık tutacaktır. Elde edilen bulgular eğitim politikalarından özel sektör stratejilerine, ailelerin yönlendirilmesinden kamusal karar alma süreçlerine kadar geniş bir etki alanına sahip olacaktır. Bu çalışma bize genç kızlarımızın potansiyelini gerçeğe dönüştürecek sürdürülebilir destek mekanizmalarını inşa etmenin artık bir tercih değil, ortak bir sorumluluk olduğunu hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Arslan, geleceğin mesleklerinin büyük çoğunluğunun teknolojiyle iç içe olacağını ve yapay zekadan siber güvenliğe, biyoteknolojiden iklim teknolojilerine kadar uzanan geniş yelpazede kadınların etkin şekilde yer almasının eşitsizlikleri azaltmanın en etkili yollarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız çocuklarını teknolojiyle erken yaşta buluşturmanın ise daha adil, kapsayıcı ve üretken bir toplumun temeli olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla Halkbank olarak bireysel desteklerin ötesine geçerek uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül stratejilere odaklanmaya çalışıyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemek konusundaki kapsayıcı yaklaşımımızı teknolojiyle daha güçlü bir şekilde harmanlıyoruz. 2021 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' vizyonundan ilhamla başlattığımız 'Üreten Kadınlar Yarışması' ve 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' bugün ülkemizin en kapsayıcı girişimcilik markalarından biri haline gelmiştir."

Osman Arslan, Üreten Kadınlar Yarışması'nda kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek için "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci" kategorisine de yer vererek kadınları bu alanda cesaretlendirmeye gayret etmekte olduklarını aktararak, bugün hem Türkiye'de hem dünyada teknoloji alanında çok sayıda başarılı kadın hikayesinin mevcut olduğunu ifade etti.

Bu hikayelerin hak ettiği görünürlüğe henüz ulaşamadığını belirten Arslan, "Oysa rol modellerin görünür kılınması genç kızlarımızın bu alana yönelmesi açısından oldukça önemlidir. İşte bu noktada biz Halkbank olarak çeşitli projelerimizle genç kızlarımızın dünyasında umut ve cesareti filizlendirecek kadın hikayelerini daha görünür kılmaya çalışmaktayız." dedi.

Arslan, araştırmadan çıkan bir bulguya da değinerek, "Araştırma sonuçlarında her 10 genç kızımızdan 6'sı kendi işini kurmayı hayal ettiğini belirtmişlerdir. Biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bankacılık deneyimlerimizi çok paydaşlı işbirlikleriyle birleştirerek somut projeler geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.